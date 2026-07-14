Ferrari desvela cómo es correr en el Madring: Leclerc y Hamilton recorren el circuito al completo

La escudería italiana ha mostrado en un vídeo en redes sociales cómo sus pilotos recorrieron el nuevo circuito español en exclusiva, dos meses antes de su estreno en la Fórmula 1.

El nuevo GP de España situado en Madrid ya es una realidad para la Fórmula 1. El pasado jueves, Ferrari realizó un día de rodaje y grabación en el Madring con Charles Leclerc y Lewis Hamilton subidos al SF-26. Durante toda la jornada, ambos pilotos pudieron recorrer en exclusiva todo el circuito antes que el resto de la parrilla.

En sus redes sociales, la escudería italiana ha publicado un vídeo mostrando con las cámaras onboard cómo el monegasco y el británico recorrieron el circuito al completo, pasando por tramos como 'La Monumental', el recinto de Ifema o los boxes.

A pesar de que, hasta el momento, todavía no están terminadas las obras del circuito. Ambos pilotos pudieron disfrutar del nuevo trazado en el que correrán el próximo 13 de septiembre para disputar la decimoquinta carrera del campeonato, antes de entrar en su recta final.

Por último, tanto Leclerc como Hamilton se mostraron sorprendidos por la distribución del trazado, ansiando recorrerlo a toda velocidad contra el resto de sus rivales.

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