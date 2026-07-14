De la Rosa desmiente a Hamilton sobre las "injusticias" entre Fernando Alonso y él en McLaren

El embajador de Aston Martin ha revelado su versión de los hechos, rechazando las declaraciones del heptacampeón del mundo y señalando que había igualdad de trato por parte del equipo hacia los dos.

La temporada 2007 de la Fórmula 1 siempre será recordada como una de las más sorprendentes debido a la victoria de Ferrari y Kimi Raikkonen sobre McLaren y Fernando Alonso y Lewis Hamilton. El equipo británico estaba destinado a llevarse el título de la mano de cualquiera de sus pilotos. Sin embargo, el finlandés se impuso al final.

Además, aquella época fue muy convulsa entre Alonso y Hamilton, debido a las supuestas injusticias que denunció el heptacampeón del mundo años después, en relación con el trato del equipo. En sí, Lewis aseguró que McLaren daba prioridad a Fernando en diversos aspectos previos a las carreras.

A pesar de las múltiples teorías que han surgido en relación con ello, Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin y expiloto de pruebas para los de Woking, ha desmentido las declaraciones de Hamilton. "McLaren fue muy justo con ambos a nivel de estrategia. Alternaban la prioridad carrera a carrera", confiesa el español en una entrevista para 'Mundo Deportivo'.

De la Rosa ha recordado el episodio donde pudo surgir el malentendido del británico con Alonso y McLaren. "En Mónaco 2007 Fernando hizo la pole, se escapó, Hamilton iba detrás, pero al final (Alonso) bajó el ritmo. A partir de ahí, Hamilton creía que lo estaba cogiendo, y ahí es donde hubo el malentendido, porque Fernando tenía la carrera en el bolsillo, 100%", añade.

Por último, también se ha hablado de la figura de Ron Dennis, exjefe de McLaren en 2007, debido a que se creía que este se posicionó a favor de Hamilton. "Yo creo que no se entendieron. No se entendió lo que Ron Dennis quería decir, pero bueno, eso es el pasado", concluye De la Rosa.

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