La seria amenaza de Verstappen sobre su marcha de la Fórmula 1: "Si el próximo reglamento..."

El neerlandés prioriza, por encima de todo, seguir divirtiéndose en el 'Gran Circo'. Cuando deje de hacerlo, no tendrá ningún problema en poner fin a su trayectoria en la F1.

Max Verstappen está ante una nueva oportunidad de conseguir otro título mundial. El de Red Bull, que tenía muy pocas opciones hace escasos meses, se ha colocado como uno de los candidatos después de haber firmado un final de temporada prácticamente perfecto.

Max ha sabido sacar provecho de todos y cada uno de los errores que han cometido Lando Norris y Oscar Piastri en las últimas carreras. Ganar este Mundial sería ya una consagración suprema del neerlandés a nivel histórico en la Fórmula 1.

Sin embargo, y a pesar de sus cuatro títulos, Verstappen siempre ha sido muy claro sobre su futuro en el 'Gran Circo'. Max no da la sensación de que vaya a estar en la máxima competición del motor tanto tiempo como Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

En su última declaración sobre su futuro, el tetracampeón ha sido muy contundente: "Mi contrato dura hasta 2028, pero dependerá de las nuevas reglas de 2026 y de si son buenas y divertidas. Si no son divertidas, no me veo quedándome".

"Ganar siete títulos no está en mis planes. Sé que quedan tres años más después de éste, así que podría ser posible, pero no es algo que necesite hacer antes de dejar el deporte. Podría dejar el deporte fácilmente mañana mismo", ha reconocido Verstappen en unas declaraciones para el medio 'Associated Press'.