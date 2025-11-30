El asombro de Alonso con Newey en el GP de Qatar: "Tiene mucho sentido todo..."

El asturiano se rinde al recién nombrado jefe de Aston Martin. Fernando está convencido de la calidad del trabajo de Adrian y del camino a seguir para triunfar en 2026.

Da la sensación de que Fernando Alonso está volviendo a disfrutar de pilotar el Aston Martin. El bicampeón del mundo se ha encontrado con un rendimiento óptimo del monoplaza en el Gran Premio de Qatar. Cuarto en la clasificación de la 'sprint' y octavo en la de la carrera.

El desempeño del que, en teoría debía ser uno de los coches menos veloces de la parrilla, está siendo más que correcto y está permitiendo a Fernando poder firmar buenos resultados. En la 'sprint' terminó séptimo pudiendo rescatar dos puntos de un valor considerable.

Todo en el primer GP en el que Adrian Newey está ejerciendo como jefe de la escudería. El ingeniero británico asumió el puesto la pasada semana y su llegada ya se ha notado. Alonso valora mucho la manera en la que Newey trabaja: "Está muy activo. Vino a otras carreras, pero desde una posición más de ver cómo eran las cosas, no tan protagonista. Intentaba escuchar y hacerse una foto general de cómo era el equipo. Sin embargo, ahora ya está muy involucrado".

"Las reuniones son más largas con él y cuando acabamos, siempre hace dos o tres preguntas a dos o tres personas específicas. A veces también a los pilotos. Creo que nos va a ayudar a mejorar el nivel, porque todo lo que dice él tiene mucho sentido y tiene también el punto de vista de las prestaciones", ha reconocido Alonso en unas declaraciones recogidas por 'Motor.es'.

El asturiano sigue firmando buenas actuaciones y poniéndose a punto para 2026, donde todo podría cambiar de la mano de Newey. Fernando se encomienda a su jefe de equipo para volver a aspirar a algo grande.