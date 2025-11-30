¿Qué tiene que pasar para que Norris gane en Qatar el Mundial de Fórmula 1?

Losail se convierte en un escenario clave para la resolución del mundial de 2025, ya que después solo quedarán 25 puntos en juego. Estas son las cuentas que el británico necesita para ser campeón.

La temporada de Fórmula 1 está llegando a su fin, y cada vez se está más cerca de conocer al nuevo campeón. A falta de la carrera de hoy, Lando Norris sigue liderando la clasificación y podría ser en Qatar donde el británico se convirtiera en campeón mundial de la F1.

Sus perseguidores son, su compañero en McLaren, Oscar Piastri, y Max Verstappen, piloto de Red Bull. Tras la 'sprint', se sitúan a 22 y 25 puntos de distancia respectivamente a falta de dos carreras. En su caso, solo pueden recortar puntos para llegar vivos a la última cita del calendario.

Combinaciones que harían a Norris campeón

A falta del GP de Abu Dhabi, Norris será campeón si queda primero en Qatar, independientemente de lo que hagan Verstappen y Piastri. En caso de no llevarse la victoria, Lando también se llevaría el título si finaliza por delante de su compañero de escudería, siempre y cuando reciba cuatro puntos más que él (dos posiciones por delante), y quede mejor que Max.

Es importante recordar que, en caso de empate, el número de victorias es el factor desequilibrante. Ahora mismo los de 'Woking' están igualados, con siete, una más que el neerlandés. Por lo que primarían los ocho segundos puestos de Norris frente a los tres de Piastri y los cinco de Max.

Con todo esto en cuenta, parece complicado imaginar un escenario en el que el británico no acabe coronándose como campeón. Salvo imprevisto, Norris se llevará este mundial, este domingo o la semana que viene. Todo parece apuntar a que el joven piloto británico se convertirá en el campeón número 35 de la historia de la Fórmula 1.