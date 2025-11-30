Mueren tres jóvenes de 22, 23 y 25 años en un accidente de tráfico en Cabezón de la Sal, Cantabria

Servicio de Bomberos y Emergencias de Cantabria en el lugar del accidente.

Los detalles Según ha informado la Delegación del Gobierno cántabra, por causas que se están investigando, el conductor ha perdido el control del vehículo y se ha subido por una isleta.

Tres jóvenes de 22, 23 y 25 años han fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada del domingo en la N-634, en Cabezón de la Sal, Cantabria. Según la Delegación del Gobierno cántabra, el conductor perdió el control del vehículo por causas aún investigadas, subiendo a una isleta y volcando varias veces hasta detenerse en el aparcamiento de un restaurante cercano. Los fallecidos eran vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña. En el lugar del accidente, ocurrido a las 00:30 horas, intervinieron la Guardia Civil, sanitarios del 061 y Bomberos del 112, quienes excarcelaron al joven en la parte trasera del coche.

Tres jóvenes de 22, 23 y 25 años han fallecido en la madrugada de este domingo tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en la N-634, en el municipio de Cabezón de la Sal, Cantabria.

Según ha informado la Delegación del Gobierno cántabra, por causas que se están investigando, el conductor ha perdido el control del vehículo y se ha subido por una isleta.

El coche ha dado varias vueltas hasta quedar detenido en el aparcamiento de un restaurante cercano. Los fallecidos eran vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Peña.

El accidente ha tenido lugar a las 00.30 horas en el punto kilométrico 244,9 de la carretera nacional N-634, antes del puente de Virgen de la Peña.

En el lugar del accidente han intervenido efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, sanitarios del 061 y también de los Bomberos autonómicos del 112, que tuvieron que excarcelar al joven que iba en la parte trasera del vehículo.

La presidenta de Cantabria, "consternada"

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, se ha mostrado "consternada" por el "terrible accidente". En sus redes sociales, Buruaga señala que "no hay consuelo para las familias" y traslada su pésame y todo su "afecto en este momento tan triste".

Por su parte, el Ayuntamiento del municipio decretará tres días de luto oficial por los jóvenes fallecidos. Así se lo ha comunicado a Europa Press el alcalde del municipio, Víctor Reinoso, quien ha detallado que dos de las víctimas eran residentes del propio municipio, mientras que el tercero era vecino de Villanueva de la Peña, perteneciente al término municipal colindante de Mazcuerras.

Reinoso ha asegurado que esta "trágica" noticia "ha impactado a toda la comarca" del Saja-Nansa, cuya capital es la propia localidad cabezonense.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.