Firme respuesta de Alcaraz a las críticas por su quejas del calendario: "Lo que de verdad importa..."

El de El Palmar ha hablado sobre las exhibiciones que tiene planeadas antes de terminar el año. Han sido muchos los que han criticado al número uno por protestar del calendario mientras juega estos 'amistosos'.

Carlos Alcaraz ha terminado, de manera oficial, la que se podría decir que ha sido la mejor temporada de su carrera. Campeón de Roland Garros y US Open, subcampeón de Wimbledon y número uno del mundo. Todo acompañado de varios títulos Masters que el murciano ha ido conquistando a lo largo de toda la temporada.

Carlitos ha terminado el año, a pesar de los éxitos, algo mermado físicamente. De hecho, no pudo asistir a las Finales de la Copa Davis con España debido a un edema que sufrió en su pierna derecha durante la final de la Copa de Maestros. El número uno ha responsabilizado de sus dolencias físicas a la exigencia del calendario ATP.

Para Alcaraz, al igual que para muchos tenistas, se juegan demasiados torneos. No obstante, algunas exhibiciones que tiene programadas antes de que termine el año han generado críticas hacia el murciano. Aún así, Carlitos no tiene problema en explicar la situación.

"Es normal que la gente piense de esa manera y no entiendan por qué nos quejamos del calendario y luego organizamos los partidos de exhibición. Pero para mí, la principal diferencia es que, en un torneo, tienes que mantenerte centrado y es realmente exigente física y mentalmente, durante una semana y media (la duración actual de casi todos los Masters 1000) Y una exhibición es solo un día", reconoce el número uno.

Alcaraz explica a 'Associated Press' que la diferencia que hay de un partido del circuito a una exhibición es considerable: "Solo te concentras, solo calientas, solo te entrenas, para un partido".