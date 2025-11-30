Manifestación del PP, en directo | Feijóo tira de populismo para señalar la corrupción que rodea al Gobierno: "Que se vayan"

Feijóo vuelve a pedir elecciones entre gritos de "Sánchez dimisión" El líder del PP, entre gritos de "Sánchez dimisión", vuelve a pedir elecciones. "El sanchismo es corrupción política, económica, institucional, social y moral", ha espetado. "Ya basta de que te crujan a impuestos y ellos cuenten billetes de 500 euros. Ya basta de que las familias tengan que reducir el consumo de carne y pescado y ellas tengan una tarjeta VIP y los jóvenes no pueden tener vivienda y ellos ponen pisos a las amantes". laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Pocos asistentes en la manifestación de Vox en Ferraz Mientras la manifestación del Partido Popular sigue su curso, juventudes de Vox han comenzado a llegar a una protesta convocada por Vox en Ferraz a las 13:00 horas. Su lema es 'Todos contra una organización criminal' y se encuentra a escasos metros de los 'populares'. Hasta el momento, no se ha percibido una gran participación. laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Sánchez "llegó al Gobierno con una moción falsa contra Rajoy orquestada por Ábalos", según Ayuso Así es como Sánchez llegó al frente del PSOE, según Ayuso: "con urnas de cartón y con Koldo". "Y así llegaron al Gobierno, con una moción falsa contra Rajoy orquestada por Ábalos, que también está en la cárcel. Lo peor de todo es que este Gobierno se sustenta sobre la peor trama de corrupción, blanquear a Bildu y hacerle fundamental", dice. laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Ayuso: "ETA está preparando su asalto al País vasco y Navarra mientras sustenta a Sánchez" "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sustenta a Sánchez", ha ensalzado Ayuso en su discurso. "El tiempo pondrá a Sánchez y a sus aliados en el lugar que se merecen en el libro de la historia, cuando no en la cárcel", ha añadido. laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Ayuso lamenta que este "es el momento más crítico en 47 años de democracia" La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha querido agradecer a los asistentes que le han recibido entre aplausos y gritos. "Gracias por estar esta mañana todos unidos. Este es el único camino que hay para cambiar lo que vivimos. España está en el momento más crítico en 47 años de democracia", ha lamentado. laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Almeida, sobre el PSOE: "Nacieron en un caserío y morirán en las urnas" Martínez-Almeida ha sido crítico con el PSOE una vez más y asegura que el PP ganará en las próximas elecciones: "A un Gobierno que nació en un caserío de los montes del País Vasco, a un Gobierno qu nació en una negociación con Otegi, los españoles les ganaremos en las urnas. Nacieron en un caserío y morirán en las urnas". laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Almeida señala que hoy todos los españoles deberían estar votando: "Pedro, resistiremos y ganaremos" El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dado la bienvenida a los españoles que han acudido "desde todos los rincones de España con un propósito común": "Defender nuestra democracia y votar. Ir a elecciones ya para acabar con la mayor amenaza a nuestra democracia: el Gobierno de Pedro Sánchez". "Hoy no deberíamos haber venido a esta concentración. Deberíamos estar votando en unas elecciones generales. Tenemos el peor Gobierno en el peor momento. No respeta nuestra Constitución", ha agregado. Para el líder 'popular' "es más necesario que nunca lanzar un mensaje de confianza y optimismo": "Porque juegan con nuestra angustia, nuestra desesperanza y nuestra desesperación. Ante eso, Pedro: resistiremos y ganaremos". laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Bolaños dice que PP y Vox "son lo mismo": "Si se manifiestan en el mismo sitio, dicen lo mismo" Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corte, ha reaccionado a la manifestación convocada por el PP en sus redes sociales. "Si PPVox se manifiestan en el mismo sitio, dicen lo mismo y tienen la misma falta de proyecto, no hay duda. Son lo mismo. De la foto de Colón a la foto de Debod y alrededores", señala. laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Azcón asegura que "la situación es insostenible": "No podemos normalizar que el sanchismo entre en prisión" El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, no ha querido perderse la protesta contra el Gobierno de Sánchez. Para el aragonés, "lo importante es que la convocatoria de elecciones ante la situación insostenible que tiene la política en este país se produzca de forma inmediata". "No podemos normalizar que el sanchismo entre en prisión", ha expuesto a su vez. laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Banderas de España, pancartas y un DJ al ritmo de 'El Padrino' Por el momento, miles de personas han acudido este domingo a la explanada del Templo de Debod en Madrid para secundar la protesta del PP. Los asistentes a este concentración han inundado este espacio con banderas de España y no del PP, después de que el partido dijera que era una protesta sin siglas. Además, portaban pancartas en las que se leía 'Dimisión ya', 'Separación de poderes' o 'Independencia judicial'. La movilización ha estado amenizada por Carlos Moreno, Dj Pulpo, habitual en los actos del PP, que ha programado música como la de 'El Padrino'. "Es la banda sonora que define al Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho a los presentes en el Templo de Debod. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

López Miras: "Lo que tiene que hacer Sánchez es convocar ya elecciones" El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ya está en las inmediaciones del Templo de Debod y ha indicado que "lo que tiene que hacer Sánchez es convocar ya elecciones" "Basta ya de un Gobierno corrupto, uno de la vergüenza, indecente... Todo lo que ha sido el presidente públicamente ha sido gracias a la corrupción", ha añadido. laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Alegría considera que la manifestación "debería partir del kilómetro cero de la corrupción, que está en la calle Génova 13" La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, considera que la manifestación convocada por el PP "debería partir del kilómetro cero de la corrupción, que está en la calle Génova 13, frente a una sede pagada con dinero negro y que recoge las siglas del único partido político que en España ha sido condenado por corrupción". La líder de los socialistas aragoneses ha reprochado a los 'populares' que nunca se manifiesten en favor de los servicios públicos ni de los derechos de los trabajadores y les ha acusado de practicar una "oposición furibunda de ataque y derribo y de deshumanización" con la que han abandonado "valores, principios y políticas moderados para hacer suyo de arriba abajo el manual de la ultraderecha más radical". Por ello, Alegría ha instado a los suyos a "no resignarse ni bajar los brazos" porque "son muchos los retos y el trabajo por mejorar la vida de la gente". laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Jose María Aznar y Mariano Rajoy asistirán a la manifestación Entre otras figuras de la política en España, los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, anunciaron que asistirían a la concentración. Asimismo, prácticamente todos los presidentes autonómicos 'populares' han confirmado asistencia a una convocatoria que el PP ha insistido en no querer asociar al partido. laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Una protesta postescándalo La protesta convocada por los 'populares' llega justo después del último escándalo que ha sacudido filas socialistas y que han protagonizado el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que ya han pasado su segunda noche en la prisión madrileña de Soto del Real. Este jueves el juez Leopoldo Puente decretaba prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos por apreciar riesgo de fuga "extremo". laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo