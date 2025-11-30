Última hora
Manifestación del PP, en directo | Feijóo tira de populismo para señalar la corrupción que rodea al Gobierno: "Que se vayan"
El líder del PP, entre gritos de "Sánchez dimisión", vuelve a pedir elecciones. "El sanchismo es corrupción política, económica, institucional, social y moral", ha espetado.
Ayuso anima a los ciudadanos a no mirar "a otro lado" contra "el sanchismo"
Ayuso felicita a Cerdán por su aniversario en el PSOE: "Feliz cumpleaños, le ha durado poco el cargo"
Pocos asistentes en la manifestación de Vox en Ferraz
Sánchez "llegó al Gobierno con una moción falsa contra Rajoy orquestada por Ábalos", según Ayuso
Ayuso: "ETA está preparando su asalto al País vasco y Navarra mientras sustenta a Sánchez"
Ayuso: "España está abandonada y gobernada por una mafia y no un Gobierno"
Ayuso lamenta que este "es el momento más crítico en 47 años de democracia"
Almeida, sobre el PSOE: "Nacieron en un caserío y morirán en las urnas"
Almeida señala que hoy todos los españoles deberían estar votando: "Pedro, resistiremos y ganaremos"
Manifestantes aguardan el inicio del acto escuchando 'The final countdown'
Bolaños dice que PP y Vox "son lo mismo": "Si se manifiestan en el mismo sitio, dicen lo mismo"
Iván Espinosa de los Monteros y Alejo Vidal-Quadras, entre los asistentes
Azcón asegura que "la situación es insostenible": "No podemos normalizar que el sanchismo entre en prisión"
Banderas de España, pancartas y un DJ al ritmo de 'El Padrino'
López Miras: "Lo que tiene que hacer Sánchez es convocar ya elecciones"
Alegría considera que la manifestación "debería partir del kilómetro cero de la corrupción, que está en la calle Génova 13"
Jose María Aznar y Mariano Rajoy asistirán a la manifestación
Una protesta postescándalo
Cuca Gamarra señala que "es el momento de alzar la voz frente a la corrupción"
A minutos de que comienza la manifestación, ya hay gente congregada
Montesinos desvela que "hay voces" del PP que dicen que "la moción de censura se tiene que presentar incluso sin los apoyos necesarios"
En las manifestaciones del PP, mucho ruido y pocas nueces: del "mayor acto político vivido" a los 8.000 contra la amnistía
Feijóo se pregunta "de qué van dando lecciones" y "de qué presumen" los socialistas: "Que se vayan ya y que convoquen elecciones". "El sanchismo es corrupción política e institucional y moral. El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno . Está en Soto del Real", ha añadido.
El líder del PP, entre gritos de "Sánchez dimisión", vuelve a pedir elecciones. "El sanchismo es corrupción política, económica, institucional, social y moral", ha espetado. "Ya basta de que te crujan a impuestos y ellos cuenten billetes de 500 euros. Ya basta de que las familias tengan que reducir el consumo de carne y pescado y ellas tengan una tarjeta VIP y los jóvenes no pueden tener vivienda y ellos ponen pisos a las amantes".
Sube al escenario el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, alabado por los asistentes entre gritos de "presidente": "Convocar una macro manifestación con 48 h en diciembre solo lo puede hacer el PP. Estamos aquí para defender nuestro país".
Ayuso anima a los ciudadanos a no mirar "a otro lado" contra "el sanchismo"
Según la líder madrileña, "viviremos cosas heladoras" durante "la última etapa del sanchismo", que "va a ser dura": "Pero la verdad siempre triunfa. No miremos a otro lado".
Ayuso felicita a Cerdán por su aniversario en el PSOE: "Feliz cumpleaños, le ha durado poco el cargo"
Ayuso ha nombrado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por su aniversario en el PSOE: "Este fin de semana cumple un año al frente del PSOE. Feliz cumpleaños, le ha durado poco el cargo", ha ironizado.
Pocos asistentes en la manifestación de Vox en Ferraz
Mientras la manifestación del Partido Popular sigue su curso, juventudes de Vox han comenzado a llegar a una protesta convocada por Vox en Ferraz a las 13:00 horas. Su lema es 'Todos contra una organización criminal' y se encuentra a escasos metros de los 'populares'. Hasta el momento, no se ha percibido una gran participación.
Sánchez "llegó al Gobierno con una moción falsa contra Rajoy orquestada por Ábalos", según Ayuso
Así es como Sánchez llegó al frente del PSOE, según Ayuso: "con urnas de cartón y con Koldo". "Y así llegaron al Gobierno, con una moción falsa contra Rajoy orquestada por Ábalos, que también está en la cárcel. Lo peor de todo es que este Gobierno se sustenta sobre la peor trama de corrupción, blanquear a Bildu y hacerle fundamental", dice.
Ayuso: "ETA está preparando su asalto al País vasco y Navarra mientras sustenta a Sánchez"
"ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sustenta a Sánchez", ha ensalzado Ayuso en su discurso. "El tiempo pondrá a Sánchez y a sus aliados en el lugar que se merecen en el libro de la historia, cuando no en la cárcel", ha añadido.
Ayuso: "España está abandonada y gobernada por una mafia y no un Gobierno"
Ayuso también ha incidido en la manifestación en que "España está abandonada y gobernada por una mafia y no un Gobierno": "Solo nos quieren despistados y enfadados y divididos. Es una mafia que busca provocar grietas y heridas. Es imperdonable".
Ayuso lamenta que este "es el momento más crítico en 47 años de democracia"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha querido agradecer a los asistentes que le han recibido entre aplausos y gritos. "Gracias por estar esta mañana todos unidos. Este es el único camino que hay para cambiar lo que vivimos. España está en el momento más crítico en 47 años de democracia", ha lamentado.
Almeida, sobre el PSOE: "Nacieron en un caserío y morirán en las urnas"
Martínez-Almeida ha sido crítico con el PSOE una vez más y asegura que el PP ganará en las próximas elecciones: "A un Gobierno que nació en un caserío de los montes del País Vasco, a un Gobierno qu nació en una negociación con Otegi, los españoles les ganaremos en las urnas. Nacieron en un caserío y morirán en las urnas".
Almeida señala que hoy todos los españoles deberían estar votando: "Pedro, resistiremos y ganaremos"
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dado la bienvenida a los españoles que han acudido "desde todos los rincones de España con un propósito común": "Defender nuestra democracia y votar. Ir a elecciones ya para acabar con la mayor amenaza a nuestra democracia: el Gobierno de Pedro Sánchez".
"Hoy no deberíamos haber venido a esta concentración. Deberíamos estar votando en unas elecciones generales. Tenemos el peor Gobierno en el peor momento. No respeta nuestra Constitución", ha agregado.
Para el líder 'popular' "es más necesario que nunca lanzar un mensaje de confianza y optimismo": "Porque juegan con nuestra angustia, nuestra desesperanza y nuestra desesperación. Ante eso, Pedro: resistiremos y ganaremos".
Manifestantes aguardan el inicio del acto escuchando 'The final countdown'
Suena 'The final countdown', canción del famoso grupo de rock Europe, mientras miles de manifestantes aguardan y esperan que comiencen el acto y los discursos de sus líderes.
Bolaños dice que PP y Vox "son lo mismo": "Si se manifiestan en el mismo sitio, dicen lo mismo"
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corte, ha reaccionado a la manifestación convocada por el PP en sus redes sociales. "Si PPVox se manifiestan en el mismo sitio, dicen lo mismo y tienen la misma falta de proyecto, no hay duda. Son lo mismo. De la foto de Colón a la foto de Debod y alrededores", señala.
Iván Espinosa de los Monteros y Alejo Vidal-Quadras, entre los asistentes
Minutos después de comenzar la manifestación, se han presentado a algunos de los asistentes, entre lo que se encuentran Iván Espinosa de los Monteros y Alejo Vidal-Quadras.
Azcón asegura que "la situación es insostenible": "No podemos normalizar que el sanchismo entre en prisión"
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, no ha querido perderse la protesta contra el Gobierno de Sánchez. Para el aragonés, "lo importante es que la convocatoria de elecciones ante la situación insostenible que tiene la política en este país se produzca de forma inmediata".
"No podemos normalizar que el sanchismo entre en prisión", ha expuesto a su vez.
Banderas de España, pancartas y un DJ al ritmo de 'El Padrino'
Por el momento, miles de personas han acudido este domingo a la explanada del Templo de Debod en Madrid para secundar la protesta del PP. Los asistentes a este concentración han inundado este espacio con banderas de España y no del PP, después de que el partido dijera que era una protesta sin siglas. Además, portaban pancartas en las que se leía 'Dimisión ya', 'Separación de poderes' o 'Independencia judicial'.
La movilización ha estado amenizada por Carlos Moreno, Dj Pulpo, habitual en los actos del PP, que ha programado música como la de 'El Padrino'. "Es la banda sonora que define al Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho a los presentes en el Templo de Debod.
López Miras: "Lo que tiene que hacer Sánchez es convocar ya elecciones"
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ya está en las inmediaciones del Templo de Debod y ha indicado que "lo que tiene que hacer Sánchez es convocar ya elecciones"
"Basta ya de un Gobierno corrupto, uno de la vergüenza, indecente... Todo lo que ha sido el presidente públicamente ha sido gracias a la corrupción", ha añadido.
Alegría considera que la manifestación "debería partir del kilómetro cero de la corrupción, que está en la calle Génova 13"
La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, considera que la manifestación convocada por el PP "debería partir del kilómetro cero de la corrupción, que está en la calle Génova 13, frente a una sede pagada con dinero negro y que recoge las siglas del único partido político que en España ha sido condenado por corrupción".
La líder de los socialistas aragoneses ha reprochado a los 'populares' que nunca se manifiesten en favor de los servicios públicos ni de los derechos de los trabajadores y les ha acusado de practicar una "oposición furibunda de ataque y derribo y de deshumanización" con la que han abandonado "valores, principios y políticas moderados para hacer suyo de arriba abajo el manual de la ultraderecha más radical". Por ello, Alegría ha instado a los suyos a "no resignarse ni bajar los brazos" porque "son muchos los retos y el trabajo por mejorar la vida de la gente".
Jose María Aznar y Mariano Rajoy asistirán a la manifestación
Entre otras figuras de la política en España, los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, anunciaron que asistirían a la concentración. Asimismo, prácticamente todos los presidentes autonómicos 'populares' han confirmado asistencia a una convocatoria que el PP ha insistido en no querer asociar al partido.
Una protesta postescándalo
La protesta convocada por los 'populares' llega justo después del último escándalo que ha sacudido filas socialistas y que han protagonizado el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que ya han pasado su segunda noche en la prisión madrileña de Soto del Real.
Este jueves el juez Leopoldo Puente decretaba prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos por apreciar riesgo de fuga "extremo".
Cuca Gamarra señala que "es el momento de alzar la voz frente a la corrupción"
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Gobierno, Cuca Gamarra, ha señalado en sus redes sociales que "es el momento de alzar la voz frente a la corrupción y a quienes la sostienen".
"Hoy la España decente y democrática sale a la calle. Te esperamos a las 12:00h en el Templo de Debod de Madrid", ha añadido en su publicación haciendo un llamamiento a la ciudadanía junto a un vídeo en el que aparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
A minutos de que comienza la manifestación, ya hay gente congregada
A minutos de que comience la manifestación convocada por el PP en el Templo de Debod de Madrid ya hay gente congregada portando banderas de España. Mientras, la organización pone la canción de 'El Padrino' haciendo referencia a que el PSOE es una mafia.
Montesinos desvela que "hay voces" del PP que dicen que "la moción de censura se tiene que presentar incluso sin los apoyos necesarios"
El adjunto a la directora de 'Artículo14', Pablo Montesinos, ha señalado que "la presión interna en el PP crece" y que "algunos líderes territoriales consideran que esa moción se tiene que registrar incluso sin tener los apoyos necesarios".
En las manifestaciones del PP, mucho ruido y pocas nueces: del "mayor acto político vivido" a los 8.000 contra la amnistía
Alberto Núñez Feijóo llamaba esta semana a la séptima movilización contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Según los datos de su partido, algunas de estas convocatorias han sido históricas y de los mayores actos políticos de la democracia. Según datos oficiales, nada más lejos de la realidad.