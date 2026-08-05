Una leyenda de la F1, en contra del fichaje de Verstappen por McLaren: "Minimizaría el riesgo de..."

El bicampeón del mundo en 1998 y 1999, Mika Hakkinen, ha rechazado la idea de que los británicos se hagan con los servicios del piloto neerlandés, priorizando la "armonía" del equipo.

¿Mercedes o McLaren? ¿McLaren o Mercedes? Es la gran incógnita que acecha el futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1. El piloto neerlandés todavía desconoce qué hará el próximo año o en 2028 y, a pesar de contar con opciones, aún no se sabe en qué escudería recalará.

En el caso de los alemanes, estos ya cuentan con dos grandes pilotos con su asiento fijo, al menos hasta 2027, por lo que el tetracampeón del mundo deberá esperar un año más si quiere estar a las órdenes de Toto Wolff.

Por otro lado, en McLaren la situación es prácticamente igual. Con Lando Norris y Oscar Piastri en el garaje, no hay hueco para Max. Pero la difícil situación que atraviesa el piloto australiano podría forzar un intercambio con Red Bull entre ambos pilotos.

Dicha idea ya se ha comentado de forma reiterada en el paddock. Sin embargo, una leyenda de la F1 se ha mostrado reticente a la posible llegada de Verstappen a Woking. "McLaren ya tiene dos grandes pilotos, ¿para qué remover el avispero?", ha asegurado Mika Hakkinen, bicampeón del mundo con los británicos.

En el podcast 'Up To Speed', el expiloto finlandés ha destacado la necesidad de priorizar la "armonía" en el equipo antes de fichar al neerlandés. "Yo minimizaría el riesgo de perder el espíritu de equipo. Hay buena armonía dentro del equipo; ¿para qué traer a alguien?", ha concluido Hakkinen.

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