Santos Cerdán rompe su silencio y pone en duda el informe patrimonial de la UCO sobre su familia: "¿Dónde están los millones?"

¿Qué ha dicho? El exsecretario de Organización del PSOE ha negado todo lo que los investigadores le atribuyen y ha reiterado que "no hay ninguna trama ni se hizo nada ilegal".

Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, ha negado nuevamente las acusaciones derivadas del informe patrimonial de la UCO tras presentarse en los juzgados para firmar según las medidas cautelares impuestas. Cerdán rechaza haber recibido los millones que se le atribuyen y admite solamente los 323.000 euros pagados por Servinabar a su familia, justificándolos como salarios legítimos. En cuanto a la adjudicación de los túneles de Belate, defiende su nula implicación y apoya la investigación. Niega también haber negociado un piso de un millón de euros y rechaza la existencia de una trama ilegal.

Por primera vez desde que se conoció el informe patrimonial de la UCO sobre Santos Cerdán y su familia, el que fuera secretario de organización del PSOE ha hablado a su salida de los juzgados, donde se ha presentado a firmar como dictan las medidas cautelares sobre él. Y, de nuevo, ha vuelto a negar todo lo que se le atribuye.

Sobre el informe patrimonial, Cerdán ha sido contundente a la hora de rechazar el dinero que los investigadores señalan que habría recibido: "¿Dónde están los millones?". Ahora bien, el exsecretario de Organización socialista sí reconoce los más de 323.000 euros que Servinabar le pagó tanto a él como a su familia: "Si son los sueldos de mi hermana, de mi mujer, de mi cuñado... que han trabajado, y ahí están las pruebas".

Respecto a la adjudicación de los túneles de Belate (Navarra) que se ha incluido en la investigación, el exsocialista asegura no tener ningún problema con que se estudien los 62 millones que el Gobierno navarro entregó para esa obra a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Acciona-Excavaciones Fermín Osés-Servinabar: "Me parece muy bien que se investigue. A ver si encuentran algo porque ya le digo que la implicación de Santos Cerdán en esa obra es nula".

Cerdán también ha negado que Servinabar negociara un piso de un millón de euros para él: "Yo no negocio ningún piso para mí con nadie".

"No hay órdenes (para Leire Díez), ni se montó ninguna trama. El tiempo lo dirá, no hay ninguna trama ni se hizo nada ilegal", ha concluido antes de marcharse.