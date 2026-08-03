Marruecos echa balones fuera al intentar explicar la crisis en Ceuta: culpa a las mafias y a la desinformación en redes sociales

Los detalles Desde Marruecos aseguran que muchas personas creyeron que podían conseguir entrar sin consecuencias legales y siguen sin asumir ninguna responsabilidad.

El Gobierno de Marruecos tardó cuatro días en pronunciarse sobre la avalancha humana en Ceuta, evitando asumir responsabilidad y buscando culpables. Según Rachid Jalfi, portavoz del Ministerio de Interior Marroquí, el incidente se debe al uso malintencionado del espacio digital, la difusión de información engañosa, y la actuación de redes de trata de personas. Además, culpa a la desinformación en redes sociales y a la sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones en caliente. Marruecos se considera un socio fiable y responsable, y aunque hay discrepancias en las cifras de la avalancha, ha anunciado una investigación judicial sobre el episodio.

Cuatro días ha tardado el Gobierno de Marruecos en pronunciarse sobre la avalancha humana en Ceuta. Marruecos, no asume ninguna responsabilidad, al contrario, busca culpables y lo achaca todo a un cúmulo de causas un tanto ambiguas.

"El uso malintencionado de espacio digital, la difusión de información engañosa, la actuación de redes de trata y tráfico de personas, así como interpretaciones erróneas de determinados elementos jurídicos y administrativos", afirma Rachid Jalfi, portavoz del Ministerio de Interior Marroquí.

Jalfi culpa a las mafias, a la desinformación que corre por las redes sociales, y a la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente desde Ceuta y Melilla. Porque, según Rabat, muchas personas creyeron que podían conseguir entrar sin consecuencias legales.

Nada de asumir responsabilidades y, además, dice el Gobierno marroquí haber demostrado ser "un socio fiable y responsable".

El caso es que hay una gran discrepancia, también, en las cifras de la avalancha: Marruecos la cifra en unas 40.000 personas, 10.000 menos de las 50.000 que ha estimado el Gobierno español. Rabat anuncia, eso sí, una investigación judicial sobre este episodio de la crisis migratoria, que ya suma más de 80 fallecidos.

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