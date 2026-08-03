Ahora

ÚLTIMA HORA

Entrada masiva de migrantes en Ceuta: la mayor crisis humanitaria en la región

Discrepancia en las cifras

Marruecos echa balones fuera al intentar explicar la crisis en Ceuta: culpa a las mafias y a la desinformación en redes sociales

Los detalles Desde Marruecos aseguran que muchas personas creyeron que podían conseguir entrar sin consecuencias legales y siguen sin asumir ninguna responsabilidad.

Los migrantes que han cruzado a España desde Marruecos se concentran en una playa del enclave español de Ceuta.

Cuatro días ha tardado el Gobierno de Marruecos en pronunciarse sobre la avalancha humana en Ceuta. Marruecos, no asume ninguna responsabilidad, al contrario, busca culpables y lo achaca todo a un cúmulo de causas un tanto ambiguas.

"El uso malintencionado de espacio digital, la difusión de información engañosa, la actuación de redes de trata y tráfico de personas, así como interpretaciones erróneas de determinados elementos jurídicos y administrativos", afirma Rachid Jalfi, portavoz del Ministerio de Interior Marroquí.

Jalfi culpa a las mafias, a la desinformación que corre por las redes sociales, y a la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente desde Ceuta y Melilla. Porque, según Rabat, muchas personas creyeron que podían conseguir entrar sin consecuencias legales.

Nada de asumir responsabilidades y, además, dice el Gobierno marroquí haber demostrado ser "un socio fiable y responsable".

El caso es que hay una gran discrepancia, también, en las cifras de la avalancha: Marruecos la cifra en unas 40.000 personas, 10.000 menos de las 50.000 que ha estimado el Gobierno español. Rabat anuncia, eso sí, una investigación judicial sobre este episodio de la crisis migratoria, que ya suma más de 80 fallecidos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno niega que hubiera "informes" que alertaran "de la magnitud de las cifras" de la crisis de Ceuta tras el choque de Interior y el CNI
  2. Las lagunas de Ayuso en la venta de inmuebles para la "reconstrucción": varias propiedades llevan anunciadas desde 2025
  3. Santos Cerdán rompe su silencio y pone en duda el informe patrimonial de la UCO sobre su familia: "¿Dónde están los millones?"
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán niega estar negociando con EEUU tras el anuncio de Trump sobre la reanudación del diálogo para un acuerdo sobre Ormuz
  5. España, camino a los 100 millones de turistas: solo hasta junio llegaron 46,7 millones de extranjeros, un 5% más que en 2025
  6. 'Anita la fantástica', detenida en Francia como presunta autora de una estafa de 730.000 euros en viajes para ver carreras de MotoGP