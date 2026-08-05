¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Corentin Moutet en el Masters 1000 de Canadá? Horario y dónde ver

El tenista español se medirá ante el número 59 del ranking ATP en la primera ronda del torneo en Toronto, con la mirada puesta en el estado de su muñeca izquierda.

Rafa Jódar ya está en Toronto dispuesto a hacer historia en el Masters 1000 de Canadá. Después de llegar a la final del ATP 500 de Washington y caer ante Taylor Fritz (7-6, 6-4), la promesa del tenis español buscará redimirse y llegar de nuevo a una final.

Para ello, primero deberá completar su debut este miércoles ante el tenista francés Corentin Moutet a las 19:20 (hora española) en la primera ronda del torneo. Con el puesto número 15 del ranking ATP, Jódar se medirá ante el número 59, un rival duro pero asequible.

Sin embargo, además del partido de Rafa, todas las miradas están puestas en su muñeca izquierda debido a la caída que sufrió este lunes mientras jugaba contra Fritz. Aunque el propio tenista ha señalado que no es nada grave, todavía le están haciendo cuidados.

En caso de ganar su encuentro ante Moutet, Jódar avanzará a la segunda ronda del Masters 1000, un torneo con muchas bajas destacadas como las de Jannik Sinner, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, quien no volverá a jugar hasta el US Open.

Horario y dónde ver en TV

El partido entre Rafa Jódar y Corentin Moutet de este miércoles 5 de agosto se disputará a las 19:20 hora española. El encuentro de cuartos de final del Masters 1000 de Canadá se podrá ver en directo a través de 'Movistar+'. Toda la información y actualidad sobre el tenista español se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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