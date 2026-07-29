Cómo conseguir las gafas homologadas gratuitas para ver el eclipse solar de la ONCE

Gafas seguras para el eclipse del 12 de agosto, que reparten gratis el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE

Para que unas gafas homologadas de eclipse sean perfectas han de tener indicada claramente la numeración que indica que se cumple la norma ISO.

El eclipse solar del 12 de agosto es todo un hito, especialmente en España, uno de los mejores países del mundo para disfrutar de la totalidad de este fenómeno. Pero para verlo con seguridad, es importante acudir al punto elegido con unas buenas gafas homologadas, que cumplan la normativa ISO para evitar daños en la vista. Por eso, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y el Grupo Social ONCE han puesto esta semana en marcha la campaña 'Una vista única. Cuídala', para repartir de forma gratuita dos millones de gafas seguras.

En total, la ONCE distribuirá 1.700.000 ejemplares y el MICIU, a través de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), las 300.000 gafas restantes. El reparto de estas gafas seguras tiene el objetivo de prevenir los riesgos oculares asociados a la observación del 'trío de eclipses' y forma parte del convenio que han firmado el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y el vicepresidente primero de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas del Consejo General de la ONCE, Alberto Durán, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España (MUNCYT) de A Coruña.

El MICIU se compromete, a través de la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, a incorporar al Grupo Social ONCE a las reuniones de la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el 'trío de eclipses', así como a proporcionar recursos y materiales divulgativos que puedan ser adaptados, para garantizar la inclusión y el desarrollo cultural de personas con discapacidad visual en particular y con otras discapacidades.

La FECYT, además de distribuir 300.000 gafas seguras entre centros de investigación, museos de ciencia y otras entidades públicas del ámbito de la ciencia, la innovación y las universidades, realizará campañas y actuaciones de divulgación científica del eclipse para todos los públicos, en colaboración con los museos y centros de ciencia de España; y a elaborar y difundir materiales didácticos accesibles que permitan a la ciudadanía comprender el fenómeno de forma segura, a través de la página web trioeclipses.es.

Por su parte, el Grupo Social ONCE aportará los 2.000.000 de gafas certificadas para la observación del 'trío de eclipses' y adaptará recursos y materiales divulgativos, para garantizar la inclusión y el desarrollo cultural de personas con discapacidad visual en particular y con otras discapacidades. Además, participará en la creación y difusión de guías y directrices de observación segura, que garanticen la salud ocular durante el visionado de los eclipses y a realizar campañas publicitarias alertando sobre los riesgos de una observación del eclipse sin contar con los elementos de protección visual requeridos.

Dónde conseguir las gafas homologadas para ver el eclipse

La distribución de gafas homologadas por parte de la ONCE se realizará especialmente —a partir del 3 de agosto— por parte de los vendedores y vendedoras de la Organización presentes en todo el territorio. Además, una serie de museos y centros de ciencia que participan en esta campaña y a través de los cuales se pueden conseguir las gafas son los siguientes: