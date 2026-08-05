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Una asociación sólida

Honda desata la ilusión en Aston Martin de cara al GP de Países Bajos: "Queremos un buen resultado"

Koji Watanabe, presidente de Honda Racing F1, ha señalado en qué aspectos del motor están trabajando para llegar a Zandvoort con el mejor potencial posible.

"Necesitamos más tiempo": Honda asume la realidad y plantea alternativas para Aston Martin "Necesitamos más tiempo": Honda asume la realidad y plantea alternativas para Aston MartinGetty

Aston Martin esta terminando los preparativos de cara al segundo tramo de campeonato en la Fórmula 1, y con la ayuda de Honda y la nueva unidad de potencia los británicos confían en asegurar buenos resultados de cara a Zandvoort el próximo 23 de agosto.

Durante los últimos días, los socios motoristas han estado ultimando detalles de cara a la potencia del nuevo motor que Fernando Alonso y Lance Stroll usarán en las próximas carreras. Tras varios test, los nipones han salido satisfechos con el trabajo desatando la ilusión en los de Silverstone.

"Para la próxima carrera en Zandvoort, las actualizaciones se centrarán principalmente en la unidad de potencia, pero cuando cambiamos algo, nunca desarrollamos sólo un aspecto. Siempre van de la mano. En ese sentido, queremos asegurarnos de conseguir un buen resultado en Zandvoort", ha señalado Koji Watanabe, presidente de Honda Racing F1.

En declaraciones recogidas por 'Autosport Web', el propio Watanabe ha detallado que la asociación Honda-Aston Martin "va cada vez mejor", y que están alineados con el fin de proporcionar el mejor coche a los pilotos con tal de competir por la victoria.

"Nuestra colaboración con Aston Martin va cada vez mejor. Creo que ahora estamos totalmente de acuerdo en cómo mejorar el rendimiento general del coche, qué objetivos debemos fijarnos y qué tipo de pruebas debemos realizar para lograrlo", ha sentencia el directivo nipón.

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