El 'aviso' de Stoner sobre la batalla de Ducati en 2027: "Márquez es fiable, pero Acosta..."

El australiano se ha aventurado a analizar la que será una de las duplas más potentes de la parrilla la temporada que viene. Pedro y Marc, ambos candidatos al título.

Marc Márquez y Pedro Acosta serán con mucha probabilidad la pareja de pilotos que más expectación genere de cara a 2027. Los dos ya parten como candidatos al título y está por ver cómo será la convivencia en Ducati entre el rey y su posible sucesor.

Un bicampeón del mundo y leyenda como Casey Stoner ha querido dar su punto de vista sobre esta dupla. El australiano ha comenzado hablando de Márquez, con el que no tiene dudas: "Marc es increíblemente fiable".

"Sabes lo que va a poder producir. Es un talento increíble. No parece importar qué lesión tenga. Siempre sigue peleando, encontrando la manera de conseguir resultados", asegura Casey en 'MotoGP'.

Con Acosta, Stoner pide algo de prudencia teniendo en cuenta la exigencia del reto por la escudería (Ducati) y por el compañero (Márquez): "Creo que me gustaría ver un poco más de paciencia. Siento que hay ciertos pilotos en la parrilla que no le gusta ver por delante, así que hará cualquier cosa por adelantarlos".

"Si vas a ganar campeonatos, esto realmente no funciona. Necesitas saber que algunos días no vas a ganar y aceptarlo. Una vez veamos a Pedro sobre la Ducati, sabremos mucho más", concluye Stoner.

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