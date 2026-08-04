A qué hora empieza el eclipse en Madrid, dónde verlo (y dónde no) y cómo conseguir gafas homologadas

La franja de totalidad no será visible en toda España, pero la mitad norte de la Comunidad de Madrid sí disfrutará del eclipse solar del 12 de agosto.

El 12 de agosto de 2026 es un día especial para muchos: después de más de un siglo, España podrá observar un eclipse solar total, aunque no todo el país. La franja de totalidad atraviesa el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el Atlántico y entrará en la península ibérica cruzándola de oeste a este, hasta Baleares, pero sólo será visible en la mitad norte.

La Comunidad de Madrid es uno de los puntos por donde sí será visible el eclipse solar en fase total, aunque tampoco en toda la región: un total de 51 municipios tienen puntos de observación donde se podrá observar la totalidad durante entre 19 segundos y casi un minuto y medio. El mejor de todos, Somosierra, donde la franja de totalidad durará casi un minuto y medio.

A qué hora empieza el eclipse solar en Madrid

Para los observadores en Madrid, el eclipse solar empieza, en su fase parcial, en torno a las 19:35h del miércoles 12 de agosto. En función del punto de observación, la totalidad llegará a una u otra hora y durará más o menos, pero esto ocurrirá en torno a las 20:30h, por lo que ya habrá habido cerca de una hora de disfrutar el eclipse de manera parcial.

Una vez finalizada la breve totalidad del eclipse, volverá a ser visible de manera parcial hasta la puesta de sol, que para el miércoles está prevista a las 21:19h.

Dónde ver el eclipse solar en Madrid

Existen más de 50 puntos de observación repartidos por la comunidad de Madrid donde será visible la totalidad del eclipse, y muchos más donde se pueda disfrutar de manera parcial. El mejor, como ya hemos dicho, es Somosierra, donde se podrá ver la totalidad durante cerca de un minuto y medio, aunque por encima de un minuto y 20 segundos también será visible en zonas como Prádena del Rincón, Braojos, Piñuécar-Gandullas, Berzosa del Lozoya, La Serna del Monte o Gascones.

En Madrid capital, sin necesidad de salir de la ciudad, también hay un punto oficial de observación, concretamente en Valdebebas, en el distrito de Hortaleza. El lugar de observación es el parque forestal de Valdebebas-Felipe VI, una zona abierta, con buena visibilidad, zonas verdes, espacios para sentarse o tumbarse y menores niveles de contaminación lumínica en comparación con el centro urbano.

También es importante saber dónde no se debe ver el eclipse: por cuestiones técnicas evidentes, hay que evitar las zonas eminentemente urbanas, porque la contaminación lumínica y los edificios altos dificultan la observación del cielo. Si se elige una zona de montaña, es conveniente revisar su orientación porque muchas de estas áreas tienen relieves irregulares o cordilleras hacia el oeste que pueden impedir la observación de este fenómeno. Tampoco es recomendable ir a zonas valle, porque reducen la visibilidad del horizonte

Actualmente, otra de las recomendaciones importantes es evitar las zonas próximas al incendio de sierra oeste, que aún sigue activo en nivel 2 de peligrosidad después de calcinar unas 27.000 hectáreas. Más allá de la evidente dificultad a la hora de observar por el humo, lo más importante es tener en cuenta la seguridad: la inhalación de humo es uno de los principales peligros en zonas próximas a incendios, así como la posible caída de árboles o infraestructuras carbonizadas y calcinadas por el fuego.

Dónde conseguir gafas homologadas para ver el eclipse

Quizás lo más importante para observar el eclipse solar del 12 de agosto es hacerlo con seguridad y eso implica llevar unas gafas homologadas para ver este tipo de fenómenos. Recuerda que tienen que tener el certificado ISO 12312-2:2015 , el único válido que garantiza ver con seguridad el eclipse. Se pueden adquirir en farmacias, ópticas y otros puntos de venta, pero también se pueden conseguir de manera gratuita en algunos espacios:

En Madrid capital, desde el 17 de julio se han puesto a disposición de los ciudadanos miles de gafas homologadas en distintos espacios municipales, que se pueden adquirir hasta el 12 de agosto siempre y cuando aún estén disponibles y no se hayan agotado. Estos puntos son:

Planetario de Madrid

Museo de la Historia de Madrid

Museo de San Isidro

Imprenta Municipal-Artes del Libro

Conde Duque

La red de bibliotecas municipales de Madrid

Además, se pueden conseguir también en los puntos de información de 34 Pueblos con Vida de Madrid, municipios de menos de 20.000 habitantes. En concreto, se pueden conseguir en Ambite, Berzosa del Lozoya, Braojos, Buitrago del Lozoya, Canencia, Chapinería, Chinchón, Collado Mediano, Daganzo de Arriba, Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozolla y Pinilla de Buitrago, Gascones, Hoyo de Manzanares, La Serna del Monte, Los Santos de la Humosa, Lozoya, Moralzarzal, Navacerrada, Navalafuente, Nuevo Baztán, Pezuela de las Torres, Piñuécar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puentes Viejas, Rascafría, Robledo de Chavela, San Lorenzo del Escorial, Somosierra, Soto del Real, Talamanca del Jarama, Valdepiélagos, Villamantilla, Villarejo de Salvanés y Villavieja del Lozoya.

Todos estos se suman a las gafas homologadas que la ONCE reparte gratuitamente, desde ayer, en sus diferentes puntos de venta de España, gracias a un acuerdo de colaboración con el Gobierno.