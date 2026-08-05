La Aemet activa alertas de riesgo importante por calor y tormentas en seis comunidades

Los detalles La Aemet ha activado avisos por altas temperaturas en seis comunidades autónomas, con nivel naranja en Gran Canaria por máximas de 37 grados. También alerta de tormentas en Teruel y Castellón y de fuerte viento y oleaje en varias islas Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por altas temperaturas en seis comunidades: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Canarias. Gran Canaria enfrenta un aviso naranja por temperaturas de hasta 37 grados, y hay avisos amarillos en otras islas. Además, Canarias estará atenta al viento y oleaje, con rachas de hasta 90 km/h. En la Península, los avisos afectan a zonas específicas de Málaga, Albacete, Cuenca, Zaragoza, Lleida y Girona. En Baleares, el interior de Mallorca podría alcanzar los 36 grados. También se esperan lluvias intensas y tormentas en Teruel y Castellón.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este martes avisos por altas temperaturas en seis comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Canarias. Además, ha advertido del riesgo de fuertes lluvias y tormentas en las comarcas turolenses de Gúdar y Maestrazgo, así como en el interior norte de Castellón.

El aviso más importante, de nivel naranja (riesgo importante), se ha decretado en el este, sur y oeste de Gran Canaria, donde los termómetros podrán alcanzar los 37 grados. También hay avisos de nivel amarillo por calor en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Canarias estará además pendiente del viento y del estado de la mar. La Aemet ha activado avisos por oleaje en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, mientras que en todas estas islas, además de Lanzarote, se esperan rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

En la Península, los avisos por altas temperaturas afectan a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña. En concreto, estarán vigentes en la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce; en La Mancha albaceteña y la Serranía de Cuenca; en la Ribera del Ebro, en Zaragoza; y en la Depresión Central de Lleida y el Ampurdán, en Girona.

Por su parte, en Baleares se mantiene un aviso amarillo por calor en el interior de Mallorca, donde las temperaturas podrán alcanzar los 36 grados. Mientras tanto, la inestabilidad atmosférica dejará lluvias intensas y tormentas en varios puntos de Teruel y del interior norte de Castellón.

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