Lluvia de millones para el Real Madrid por la venta de canteranos: casi 200 millones de euros

Gonzalo y César Palacios son los últimos canteranos que han salido del Real Madrid y han dejado dinero en la casa.

Casi 200 millones de euros. Eso es lo que ha ingresado el Real Madrid con la venta de canteranos este verano.

La venta más alta la de Nico Paz, que se queda en el Como italiano por 60 millones de euros. Gonzalo se marcha al Fulham por 42 millones, donde también se marcha César Palacios a cambio de 10 millones.

El Liverpool ha pagado 20 millones por el campeón del mundo Víctor Muñoz. Y 4 millones del Betis por Fran García.

También casi 30 millones del Bournmouth entre Álex Jiménez y Álvaro Rodríguez. Y se suman también los 15 de Mario Gila.

Cifras estratosféricas de un Real Madrid que en los últimos seis años ha ingresado por sus canteranos casi 500 millones de euros.

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