Mercedes no cierra la puerta a Verstappen en el futuro y pone en duda la continuidad de Russell

¿Verstappen fichará por Mercedes? George Russell tendría la llave para que se produjera

Toto Wolff ha puesto sobre la mesa la posibilidad de conformar una dupla en la escudería alemana entre Kimi Antonelli y Max Verstappen, a pesar de contar con los servicios del británico.

Mercedes acaba de volver a poner en primera plana la posibilidad de fichar a Max Verstappen en el futuro. En concreto, Toto Wolff, jefe de la escudería alemana dio a entender antes del GP de Hungría su intención de conformar una dupla entre el tetracampeón y Kimi Antonelli más adelante.

Ante la idea de situar a dos pilotos con opciones de optar al título, Wolff se ha mostrado interesado debido al potencial y destreza de ambos. Sin embargo, ha reiterado la presencia de George Russell en la escudería como su principal baza junto al italiano.

"Tenemos que hacer que el monoplaza sea más estable. Empezar a cambiar de pilotos ahora no sería lo más acertado. Hay que darle tiempo a Kimi Antonelli, porque Max ahora está pilotando a su máximo nivel. Pero tenerlos a los dos en un mismo equipo es, por supuesto, un punto de partida completamente distinto", valora el directivo austriaco sobre junto a los dos pilotos.

Además, ha recordado el fatídico episodio que vivió con Lewis Hamilton y Nico Rosberg. "No es que me dé miedo. Lo pasé peor con Rosberg y Hamilton. Probablemente hoy lo gestionaría mejor", asegura entre risas Wolff, en declaraciones recogidas por 'Mundo Deportivo'.

Por último, ha idealizado con tener a Verstappen y Antonelli en el mismo coche, aunque ha recordado todo el trabajo realizado por juntar a su dupla actual. "No nos da miedo tenerlos a los dos (Max y Kimi) en el mismo equipo en algún momento. Pero, en la situación actual, estamos contentos con la dinámica que hay entre Kimi y George", ha concluido.

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