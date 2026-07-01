Mercedes y McLaren cierran la puerta a Max Verstappen: "No habrá cambio de piloto"

Tanto Toto Wolff como Zak Brown han descartado cambios en sus alineaciones de pilotos, ya que confían en sus activos actuales. De esta forma, el piloto neerlandés permanecerá en Red Bull un año más.

Max Verstappen está indeciso. El tetracampeón de la Fórmula 1 desconoce si continuará corriendo para Red Bull hasta 2028, tal y como fija su contrato, o si buscará un nuevo equipo antes. Hasta ahora contaba con varias opciones de cara a 2027, pero todas ellas se han cerrado a la vez.

En concreto, el piloto neerlandés estaba siendo rondado por Mercedes y McLaren, dos escuderías de alto nivel y con opciones de ganar títulos. Sin embargo, tanto Toto Wolff, jefe de los teutones, como Zak Brown, CEO de los británicos, han confirmado que no cambiarán sus alineaciones de piloto para el próximo campeonato.

"No queremos cambiar las cosas. También se lo hemos dicho a George; creo que es una alineación que es buena para nosotros. Estoy muy contento con los dos", declaró Wolff a 'Sky Sports' nada más concluir el GP de Austria, donde George Russell se coronó como ganador.

En cuanto a McLaren, Brown se ha pronunciado acerca de poder incorporar a Verstappen en su equipo. "Si tuviese un tercer coche, le ficharía de inmediato, pero no lo tengo. Lando y Oscar han demostrado que le pueden ganar. No habrá ningún cambio de piloto. No hay asiento disponible", ha señalado el jefe de los de Woking en el podcast 'Up To Speed'.

De esta forma, el piloto de Red Bull parece que no cuenta con más alternativas y deberá permanecer con los de Milton Keynes, por lo menos, un año más. En caso de contar con una nueva ventana en 2027, Max podrá salir de la escudería austriaca haciendo uso de su cláusula de salida.

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