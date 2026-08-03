El 'aviso' del jefe de la F1 a Verstappen sobre su posible marcha: "Max se quedará, pero si no lo hace..."

Stefano Domenicali, CEO de la competición, confía en que el neerlandés siga pilotando en el 'Gran Circo' pero avisa de lo que pasará si no lo hace.

Max Verstappen ha sido el piloto más crítico con esta nueva Fórmula 1 que ha llegado en 2026. El tetracampeón del mundo se ha mostrado siempre muy en contra del rumbo que tomaba la competición.

Era tal su enfado y decepción a inicio de año que varias informaciones apuntaron a que si la situación no cambiaba, Max diría adiós a la Fórmula 1. Días más tarde, era el propio piloto que confirmaba que si no se divertía en la competición, se iría a otro campeonato de motor donde sí lo hiciera.

Esos rumores y 'amenazas' se han calmado y Stefano Domenicali, jefe de la Fórmula 1, habla sobre lo que cree que va a pasar con Max: "Creo que Max estará satisfecho con esta dirección. Es un piloto extraordinario, lo he dicho muchísimas veces, quizá incluso me esté volviendo pesado al repetirlo. Creo que, si ama la Fórmula 1 y comparte el rumbo que estamos trazando juntos para el futuro del campeonato, seguirá formando parte de él. Tengo una excelente relación con él".

"La Fórmula 1 es lo suficientemente grande como para contar con Max entre sus filas, pero, obviamente, será él quien decida su futuro de la forma que considere más adecuada. De todos modos, nuestro deporte seguirá mirando hacia adelante", ha asegurado Domenicali en declaraciones que recoge 'Motosport'.

"Mi opinión, ya la he expresado, es que Max se quedará con nosotros. Lo espero sinceramente y es lo que pienso. Pero, como ya he dicho, la Fórmula 1 es mucho más grande que cualquier persona en particular, que todos nosotros", concluye el directivo.

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