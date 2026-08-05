Un fragmento de un cohete de SpaceX se estrellará hoy contra la Luna

Una 'huella' en la Luna: contrastes en la superficie lunar en una imagen donde se aprecian (regiones oscuras) el océano Procellarum, el mar de Humedad y el cráter Byrgius A

Se trata de la sección superior de una nave espacial 'Falcon 9', de 4.000 kg de peso: aunque no será visible desde la Tierra a simple vista, con determinadas herramientas sí se podrá vislumbrar un destello sobre la superficie lunar.

Un fragmento de un cohete de SpaceX que ha estado orbitando a casi 2,5 kilómetros por segundo se espera que colisione hoy con la Luna. Según los cálculos de la NASA, el fragmento chocará con nuestro satélite natural cerca de los cráteres Einstein y Bell. Y aunque pueda sonar alarmante, lo cierto es que este 'choque' no representa ningún peligro para la Tierra.

De hecho, los científicos de la NASA pretenden recopilar datos lunares de este acontecimiento para poder perfeccionar las técnicas de seguimiento de objetos en el espacio. Los expertos aseguran que no será visible desde la Tierra a simple vista, aunque sí se podrá vislumbrar un destello emanando de la superficie lunar cuando tenga lugar el coche con determinados telescopios especializados.

El fragmento que colisionará con la luna es la sección superior de una nave 'Falcon 9', que tiene un peso de unos 4.000 kilos. Se espera que se cree un cráter de aproximadamente 18 metros de ancho y 3,7 metros de profundidad, y que expulse polvo y rocas al exterior como material eyectado, según explican desde la NASA.

Debido a que la luna carece de atmósfera para frenar los objetos, recibe impactos a diario, aunque suelen ser de meteoroides. Los impactos de objetos fabricados por el ser humano son menos frecuentes. La fuerza con la que este fragmento del cohete impactará es similar a la que recibe la Luna de meteoroides cada cinco días, por lo que el satélite es capaz de absorber impactos de fuerza similar con frecuencia. Sin embargo, observar estos impactos "proporciona información valiosa al revelar cómo se comportan las columnas de material eyectado", explican desde la NASA, lo que ayuda a comprender la geología lunar y a perfeccionar modelos de futuras misiones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido