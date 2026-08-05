La situación de Carlos Alcaraz se complica: su presencia en el US Open está más en duda que nunca

El murciano no participará en Cincinnati, el torneo previo al último Grand Slam de la temporada. Sigue recuperándose de su lesión en la muñeca.

Aunque en los últimos días se ha visto a Carlos Alcaraz entrenando ya con la raqueta en la mano derecha, la que tenía lesionada, no quiere caer en la precipitación. Por eso sigue descartando torneos en el calendario en este tramo final de la temporada.

Este martes se anunció su ausencia de Cincinnati. El director del torneo, Bob Moran, fue el que dio la noticia: "Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir en torneos lo antes posible".

Pero no será allí... y ahora la duda es si llegará al US Open, el último grande del año. Arranca el 31 de agosto.

Carlos se lesionó de la muñeca derecha en Barcelona y desde entonces está fuera de las pistas. Se perdió Roland Garros y Wimbledon, donde Alexander Zverev y Jannik Sinner se llevaron los éxitos.

¿Al US Open sin partidos previos?

Carlos podría estar esperando para llegar al mejor nivel posible al US Open, aunque lo haría sin jugar ningún partido previo.

Su recuperación continúa, pero en estos momentos es una incógnita cuál es su calendario de regreso. Todo dependerá de esa muñeca derecha que tantos dolores de cabeza le está dando a él y a su equipo.

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