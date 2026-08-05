El PP afirma que "cumplirá la ley" mientras sus comunidades se pliegan a Vox y rechazan acoger a menores migrantes de Ceuta

Los detalles Los vicepresidentes de Extremadura, Castilla y León y Aragón, todos ellos de Vox, aseguran que sus regiones no acogerán a ningún menor porque así lo indican los acuerdos de gobierno firmados con el Partido Popular.

Extremadura, Castilla y León y Aragón, gobernadas por una coalición entre el Partido Popular y Vox, han rechazado el reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta el 30 de julio. Castilla y León, liderada por Carlos Pollán (Vox), ha manifestado su "oposición frontal" a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, respaldada por el pacto de gobierno con el PP. Extremadura, bajo la dirección de Óscar Fernández Calle (Vox), también se opone a abrir nuevos centros de acogida. Aragón utilizará todos los recursos legales y políticos para proteger sus competencias. Mientras tanto, la Comunidad Valenciana, liderada por el PP, se mantiene "a la expectativa" del reparto propuesto por Moncloa, criticando la gestión de Sánchez por el "efecto llamada" y la vulnerabilidad fronteriza.

Extremadura, Castilla y León y Aragón se oponen al reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta en la entrada masiva del pasado 30 de julio. De esta forma, estas tres comunidades autónomas, gobernadas por una coalición entre el Partido Popular y Vox, no aceptarán la acogida de la cuota que dicte el Gobierno central.

La Junta de Castilla y León ha sido la primera en anunciar esta postura contra el reparto de menores. Fuentes de la Vicepresidencia primera de esa comunidad, dirigida por Carlos Pollán (Vox), han asegurado a la agencia de noticias 'EFE' que ejercerán una "oposición frontal" a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, algo que está recogido en el artículo 10 del pacto de Gobierno suscrito con el Partido Popular.

Mantiene una postura muy similar la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, cuyo titular es el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, que sostiene que en la región "no se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes".

También se niega el Gobierno de Aragón, que asegura que utilizará "todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos" a su alcance para oponerse a cualquier decisión que considere una vulneración de sus competencias o que comprometa la capacidad de sus servicios públicos.

El PP asegura que "cumplirá la ley"

Pese a la negativa de las comunidades autónomas, este miércoles, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha abierto la puerta a la acogida afirmando que "las comunidades del PP siempre van a cumplir la ley y van a estar al lado de los ceutíes".

"Pero esto no puede ser, no sabemos cuántos menores son. El Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la situación y está a otras cosas, a protegerse a sí mismo. Un estado que no protege sus fronteras no se toma enserio a sí mismo. Ha sido una respuesta tardía, pusilánime y tendríamos que reforzar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; que la UE despliegue Frontex y no enviar el mensaje equivocado de que llegar a España da derechos", ha añadido, en una entrevista en Onda Cero.

Madrid también se niega

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, afirmó este martes que los recursos de atención a menores extranjeros no acompañados "están al límite". Lo trasladó en declaraciones a los periodistas desde Cadalso de los Videos, donde ha visitado el nuevo punto de asesoramiento laboral gratuito. Desde el lugar, el también portavoz del Gobierno autonómico criticó que todavía "no se ha producido ningún contacto" del Ejecutivo central con las comunidades autónomas tras la llegada de miles de migrantes marroquíes a Ceuta.

"Estamos viviendo un caos inmigratorio sin precedentes. Este Gobierno todo lo que toca lo convierte en un auténtico caos y desde luego no se puede derivar la incompetencia del Gobierno central ahora a las comunidades autónomas", aseveró.

La Comunidad Valenciana, "a la expectativa"

Por su parte, la Comunidad Valenciana, donde el PP gobierna en solitario pero depende de los votos de Vox, asegura estar "a la expectativa" del reparto que deberá proponer Moncloa en las próximas semanas. El conseller de Agricultura y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado que "no hemos tenido ningún contacto, ni formal ni informal, nos hemos enterado por la prensa".

Aunque el pleno del Consell no ha adoptado ningún acuerdo sobre esta cuestión, Barrachina ha explicado este martes que la crisis de Ceuta fue el primer tema que se abordó en la reunión del Ejecutivo de Pérez Llorca. "El primer objeto de debate ha sido la repercusión que va a tener en la Comunidad Valenciana la previsible llegada de menores. Las comunidades autónomas del PP van a tener que hacer un esfuerzo y no tenemos ninguna comunicación. Estamos a la expectativa de la solución", ha dicho Barrachina, tras denunciar la "vulnerabilidad" de las fronteras españolas y señalar a Sánchez como responsable, por el "efecto llamada" de la regularización y la falta de reacción al salto masivo. "Entraron cuantos quisieron, cuando quisieron y se marcharon cuando les apeteció", ha zanjado.

Vivas pide "socorro" y "auxilio" al "resto de España

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha pedido este miércoles "socorro" y "auxilio" al "resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación", asegurando que la ciudad autónoma vive una situación "absolutamente límite" tras la entrada de miles de migrantes desde el pasado jueves.

En una entrevista en TVE, Vivas ha dirigido esta petición de "socorro" al Estado al tiempo que ha eludido reprochar nada a las comunidades autónomas de su partido que se niegan a acoger a los menores migrantes que la ciudad no puede atender por falta de capacidad en sus instalaciones.

El delegado del Gobierno advierte: "Si no acogen, actuará la Fiscalía"

Pese a no disponer de datos oficiales, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, asegura que las autoridades locales trabajan con la estimación de que hay unos 500 menores no acompañados en la ciudad autónoma. Además, ha asegurado que "la prioridad es que saldan de la calle", motivo por el cual el Ministerio de Infancia ha puesto en marcha una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a su atención.

La modificación de la Ley de Extranjería aprobada en 2025 convirtió en obligatorio el mecanismo de reparto de menores entre las comunidades autónomas. Pese a que está recurrida ante el Tribunal Constitucional por varias autonomías, la norma sigue vigente, por lo que el Gobierno podría obligarlas a acoger a tantos migrantes como considere.

En consecuencia, Pérez Triano ha advertido de que, en caso de mantenerse la negativa de las autonomías gobernadas por PP y Vox, la Fiscalía de Menores actuará de oficio.

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