La Comunidad de Madrid asegura que los viajes de Ayuso a EEUU y México costaron poco más de 1.000 euros en total

Los detalles En el Portal de Transparencia autonómico figuran gastos por poco más de 1.000 euros para los viajes realizados este año por la presidenta madrileña a Estados Unidos y México. Por el momento, no se ha podido conocer el importe detallado de cada uno.

La Comunidad de Madrid ha publicado los gastos de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en los viajes institucionales que ha realizado este año a Estados Unidos y México en su Portal de Transparencia.

En dicho portal únicamente figuran gastos por poco más de 1.000 euros para los dos viajes de la presidenta madrileña al continente americano, tal y como publica Newtral, el medio de comunicación especializado en fact-checking.

En el primer viaje de Díaz Ayuso a Estados Unidos, realizado el pasado mes de marzo para atraer inversores, el concepto de gasto que figura en la web de transparencia es “Sala de autoridades Madrid T4”, con un importe de 402,39 euros.

Por su parte, en el viaje a México figuran dos gastos, uno del 2 de mayo y otro del 11, asociados al mismo concepto: “Sala de autoridades Madrid T4”. Tienen un importe de 220,89 euros y 402,39 euros (602,39 euros en total).

Por el momento, no se ha podido conocer el importe detallado ni del viaje realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos ni del de México.

Newtral asegura que la Comunidad de Madrid les ha denegado la solicitud argumentando asegurando que la información estaba en proceso de elaboración y que la información solicitada se publicaría en el Portal de Transparencia.

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