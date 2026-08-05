Bezzecchi no ha tenido sus mejores vacaciones tras su durísima caída: "Contento de volver, pero..."

El análisis del jefe de Aprilia a la inédita sanción a Marco Bezzecchi en República Checa

El piloto de Aprilia, que lideró el mundial de MotoGP, durante muchas carreras, reconoce que no sabe si podrá competir en el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana.

Veranos muy diferentes los que han vivido Marco Bezzecchi y Jorge Martín, los dos pilotos de Aprilia. Mientras que el italiano, lesionado, ha trabajado en recuperarse; el líder del mundial ha reconocido que ha aprovechado para descansar y desconectar antes de volver al Gran Premio de Gran Bretaña.

Bezzecchi sufrió una fractura en la clavícula izquierda con desplazamiento: "Estoy contento de volver, pero antes de nada tendré que someterme a la revisión médica para obtener el visto bueno de los médicos para correr. Ha sido un parón veraniego muy diferente de lo que me había imaginado".

"Estoy realmente feliz de volver a competir y tengo muchas ganas de subirme a la RS-GP26", dice un Bezzecchi que ahora camina cuarto en el mundial de pilotos de la categoría reina.

Martín, por su parte, ha podido disfrutar del parón: "Ha sido un parón veraniego muy positivo. He podido descansar, pero también entrenarme mucho y completar un reto en bicicleta junto a mis amigos con el que llevaba mucho tiempo soñando".

"Estoy deseando volver a la pista con mi Aprilia y volver a trabajar junto a mi equipo", dice el líder del mundial.

Quiere seguir defendiendo el liderato una semana más. Tiene 14 puntos de ventaja sobre Ai Ogura y 18 sobre Marc Márquez, que llega en plena remontada en el mejor momento del curso tras dejar atrás sus problemas físicos en el hombro derecho.

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