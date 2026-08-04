Crisis migratoria en Ceuta en directo | El Gobierno reprochará a la UE la reacción de países como Italia o Suecia a la crisis en Ceuta

Tensión entre Italia y España tras la actitud de Meloni por la crisis de Ceuta

El encuentro de los titulares de Interior también llega tras el cruce de reproches especialmente entre los Gobiernos de Italia y España por la crisis migratoria en la ciudad autónoma. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, defendió la decisión de Roma de excluir a España del espacio Schengen que "se ajusta a los tratados" de la Unión Europea, alegando que en Ceuta permanecen 5.000 migrantes que no pueden ser deportados.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también aprovechó una entrevista en TVE para denunciar la "sincronización" de la "internacional reaccionaria" formada por algunos países europeos que, en su opinión, actuaron con "mucha rapidez" para "amplificar" y "difundir mentiras y falsas noticias" sobre lo que estaba ocurriendo sobre la ciudad autónoma. Incluso, según afirmó, salieron antes de que Marruecos y España pudieran "comprender qué es lo que estaba ocurriendo" y la "amplitud" de la crisis.

En este sentido, defendió la "rapidez" en la respuesta de la crisis migratoria por parte del Gobierno español comparada, según ha citado, con la que hace Italia, el "país con mayor número de entradas irregulares en Europa", que no es "capaz de resolver" la situación en Lampedusa. "Todo eso son cosas que habrá que analizar en esa reunión que ha pedido España a todos los socios de la Unión Europea y que va a tener lugar con los ministros del Interior", avanzó el ministro, que también pidió solidaridad y recordó que Ceuta y Melilla son "dos ciudades españolas y europeas", con una "frontera muy especial" porque son las únicas que están en África.