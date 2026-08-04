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Crisis migratoria en Ceuta en directo | El Gobierno reprochará a la UE la reacción de países como Italia o Suecia a la crisis en Ceuta
Esta mañana se reúnen los ministros de Interior de la UE para valorar la crisis migratoria de Ceuta y coordinar una respuesta en bloque. Pero en este encuentro no faltará la crítica de España hacia algunos de sus socios europeos.
Tensión entre Italia y España tras la actitud de Meloni por la crisis de Ceuta
El encuentro de los titulares de Interior también llega tras el cruce de reproches especialmente entre los Gobiernos de Italia y España por la crisis migratoria en la ciudad autónoma. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, defendió la decisión de Roma de excluir a España del espacio Schengen que "se ajusta a los tratados" de la Unión Europea, alegando que en Ceuta permanecen 5.000 migrantes que no pueden ser deportados.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también aprovechó una entrevista en TVE para denunciar la "sincronización" de la "internacional reaccionaria" formada por algunos países europeos que, en su opinión, actuaron con "mucha rapidez" para "amplificar" y "difundir mentiras y falsas noticias" sobre lo que estaba ocurriendo sobre la ciudad autónoma. Incluso, según afirmó, salieron antes de que Marruecos y España pudieran "comprender qué es lo que estaba ocurriendo" y la "amplitud" de la crisis.
En este sentido, defendió la "rapidez" en la respuesta de la crisis migratoria por parte del Gobierno español comparada, según ha citado, con la que hace Italia, el "país con mayor número de entradas irregulares en Europa", que no es "capaz de resolver" la situación en Lampedusa. "Todo eso son cosas que habrá que analizar en esa reunión que ha pedido España a todos los socios de la Unión Europea y que va a tener lugar con los ministros del Interior", avanzó el ministro, que también pidió solidaridad y recordó que Ceuta y Melilla son "dos ciudades españolas y europeas", con una "frontera muy especial" porque son las únicas que están en África.
España reprochará a algunos de sus socios su reacción tras la crisis en Ceuta
La confirmación de esta reunión entre ministros europeos de Interior llegó unas horas después de que Pedro Sánchez solicitara a las instituciones europeas la convocatoria de una reunión extraordinaria para articular una "respuesta común" ante la crisis, una iniciativa que, paralelamente, también han formulado este sábado los líderes de 22 países de la UE mediante una carta dirigida también a la Presidencia irlandesa del Consejo, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
En su misiva, el jefe del Ejecutivo expresa su "seria preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos tras la emergencia migratoria en Ceuta, después de que varios de ellos, como Italia, Suecia o Dinamarca, llegaran a reclamar la suspensión temporal de España del espacio Schengen o plantearan medidas como el restablecimiento de controles fronterizos. Una respuesta que el presidente del Gobierno ha calificado de "asimétrica", al entender que está basada en "prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos", y que, además, considera contraria al Derecho europeo y a los principios de solidaridad comunitaria.
Los ministros europeos de Interior se reúnen por la crisis en Ceuta
Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen hoy por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los líderes de otros 22 Estados miembro solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque.
A partir de las 10:00h, los ministros de Interior del bloque se reunirán junto a otros miembros de los países asociados al espacio Schengen, el Servicio Europeo de Acción Exterior, Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea y Europol. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intervendrá en la reunión desde la sede del departamento en Madrid y, posteriormente, hará declaraciones a los medios.
Según las fuentes diplomáticas, el encuentro servirá para que los titulares de Interior intercambien posiciones sobre la evolución de la crisis, expresen su respaldo a España y aborden la coordinación de la respuesta comunitaria, tanto en la protección de las fronteras exteriores como en la interlocución con terceros países.