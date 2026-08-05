Muere la madre de los menores que fallecieron en un incendio en una vivienda de Benalmádena (Málaga)

El contexto La mujer había sido trasladada en estado grave al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras el incendio declarado en un edificio de cuatro plantas en el que murieron sus hijos de diez y 15 años.

La madre de dos menores que fallecieron en un incendio en Arroyo de la Miel, Benalmádena, ha muerto tras ser hospitalizada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla debido a las graves lesiones sufridas. El incendio, ocurrido el 30 de julio, obligó al desalojo de dos plantas de un edificio en la calle Ónix. Los bomberos y la policía intervinieron rápidamente, pero no pudieron evitar el fallecimiento de los niños y, posteriormente, de la madre. Un bombero resultó herido y varios agentes fueron atendidos por inhalación de humo. Benalmádena decretó tres días de luto oficial.

La madre de los dos menores, de diez y 15 años, que murieron en un incendio ocurrido en un edificio en el núcleo de Arroyo de la Miel, en el municipio malagueño de Benalmádena, donde ella también resultó afectada, ha fallecido.

La mujer, que tras el suceso había sido trasladada hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde permanecía ingresada, ha fallecido este pasado martes. Tras el incendio, esta madre, de 49 años, fue estabilizada y trasladada en estado grave y con pronóstico reservado hasta este hospital, pero finalmente no ha podido superar las lesiones sufridas en el siniestro.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, 30 de julio, sobre las 05:40 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió varios avisos informando de un incendio en un piso de un edificio de cuatro plantas en la calle Ónix, donde fue necesario el desalojo de dos plantas del mismo.

De inmediato, se alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061; a los Bomberos, que acudieron de los parques de Benalmádena, Mijas y Fuengirola; a la Policía Nacional y Local. Según informó el Ayuntamiento los efectivos a su llegada se encontraron las llamas del fuego "muy avanzadas".

Los equipos de rescate intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque lamentablemente se confirmó el fallecimiento de los dos menores; mientras que la madre fue atendida y trasladada al hospital con pronóstico grave y ahora ha fallecido.

También, según el Consistorio, uno de los bomberos que participó en el dispositivo resultó herido y varios agentes de Policía y bomberos necesitaron atención por inhalación de humo.

El Ayuntamiento de Benalmádena decretó tres días de luto oficial por el fallecimiento de los dos niños en el incendio, una "brutal tragedia" en palabras del alcalde de la localidad, Juan Antonio Lara.

Las imágenes captadas por algunos vecinos y difundidas en las redes sociales reflejan la virulencia del incendio, que supuestamente se inició en la tercera planta y se propagó a la cuarta. Las causas las investiga la Policía Científica.

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