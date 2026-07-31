Red Bull asume la realidad y lamenta no darle un coche competitivo a Verstappen

Laurent Mekies, jefe de los austriacos, ha lamentado la situación que atraviesa su escudería y sus pilotos al no haber podido darles un coche capaz de competir y rendir a la altura de otros años.

La situación de Red Bull en 2026 es insostenible. Desde los test de pretemporada hasta el pasado GP de Hungría, la escudería austriaca ha sido incapaz de rendir al mejor nivel debido a las prestaciones del monoplaza que han desarrollado para esta temporada.

La realidad para los de Milton Keynes ha terminado de explotar, y el propio Laurent Mekies ha asumido la situación que atraviesan al no haber podido presentar un monoplaza capaz de rendir. "Creo que nunca conseguimos dar a Max Verstappen y a Isack un coche con el que pudieran darlo todo", admite el directivo francés.

A su vez, en declaraciones recogidas por 'Motorsport', Mekies ha asegurado que el coche está peor que hace varias carreras debido a los comentarios de sus pilotos. "Si echo la vista atrás a los comentarios de los pilotos en Spa o en Austria, probablemente habrían dicho que el coche estaba más o menos donde debía estar", añade.

Desde Red Bull asumen las dificultades que están teniendo y esperan poder aportar mejoras durante el parón veraniego que concluye el próximo 23 de agosto. "Intentaremos averiguar por qué estamos tan al límite en cuanto al equilibrio del coche, el equilibrio en las curvas, el rendimiento del coche y los momentos en los que no rinde", concluye Mekies.

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