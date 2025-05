Lewis Hamilton no retira sus cabreo por radio con Ferrari en el GP de Miami: "No voy a disculparme"

"No fui irrespetuoso"

Ferrarisigue teniendo una temporada frustrante en 2025. Pese a que tuvo algunos éxitos como la victoria de Lewis Hamilton en la sprint de China y el podio de Charles Leclerc en Arabia Saudí, Miami volvió a ser escenario de frustración al mostrarse vulnerables ante Mercedesy McLaren.

De hecho, tuvieron que mirar el retrovisor para luchar de tú a tú con Williams. En el caso de Alexander Albon, consiguió un gran quinto y Carlos Sainz luchó hasta la última vuelta por pasar al británico, donde estuvo al borde de la colisión.

Algunas declaraciones realizadas por el heptacampeón sobre la actuación del equipo, con algunas ironías, no han sentado bien en la atmosfera de Maranello y ha desmentido que haya sido una falta de respeto: "Seguro que no sé qué vais a escribir, si fui irrespetuoso o lo que sea. Sinceramente, no lo sentí así".

En declaraciones recogidas por 'Motorsport', el '44' justificaba sus reacciones con el deseo de siempre maximizar la posición de carrera final: "Solo pensaba: vamos, chicos, quiero ganar. Todavía tengo ese fuego en el cuerpo. Y creo que salió un poco ahí".

"No voy a disculparme por ser un luchador. No voy a pedir perdón por seguir deseándolo. Y sé que todos en el equipo también lo quieren", ha sentenciado el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.