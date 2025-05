La tensa radio de Carlos Sainz con Williams: "Así no es como voy a correr"

En los últimos compases del Gran Premio de Miami, atrapado detrás de Hamilton después de que Albon desoyera las órdenes de Williams y le adelantara dejándole a merced de Leclerc, Carlos Sainz se mostró muy enfadado con su equipo por radio.

"Una carrera fuerte, con mucho que aprender. Sí. Hay cosas que comentar", le dijo Jedo Gaetan, su ingeniero de pista.

Y fue entonces cuando el madrileño explotó: "Sí, no es así como voy a correr, chicos. Me da igual. He perdido mucha confianza en todo".

Tuvo que intervenir James Vowles, el team principal de Williams, reconociendo que Albon no lo había hecho bien.

"Carlos, no tiene sentido discutir esto ahora, pero estoy de acuerdo contigo. Necesitamos un compromiso adecuado por su parte", señaló.

"Bien hecho cogiendo puntos. Tenías daños en el coche [...] pero bien hecho", añadió Vowles.

Ya fuera del monoplaza después de atacar a Hamilton en la última vuelta, Sainz le volvió a dar otro toque de atención al equipo por la actitud de su compañero. Veremos si toman medidas.

Gaëtan: A strong race, a lot of things to learn. Yeah. Some things to discuss.

Carlos: Yeah, that's not... That's not how I go racing, guys. I don't care. I've lost a lot of confidence here on everything. pic.twitter.com/35VovTo8BJ