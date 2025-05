Charles Leclerc, más autocrítico que nunca tras otro 'papelón' del muro de Ferrari

"No hay que intentarlo, hay que hacerlo"

Ferrarivolvió a completar un fin de semana con bastantes más sombras que luces. Charles Leclerc acabó en séptima posición, mientras que Lewis Hamilton terminó justo detrás de él. Durante las últimas vueltas del Gran Premio, la escudería italiana estuvo en el foco del interés.

Las órdenes de equipo en Maranello volvieron a relucir desencadenando que el heptacampeón tuviera que cederle la posición a Leclerc. Anteriormente, el monegasco se situaba por debajo del segundo con el británico mientras que él no podía acercarse al sexto puesto del Mercedesde Kimi Antonelli.

Leclerc sí que se acercó al italiano pero ya era demasiado tarde. La estrategia de Ferrari volvió a ser deficiente y tras la carrera, monegasco no dudó en alzar la voz: "No sé qué decir, tenemos que hablar. Lo analizaremos, tenemos que hacerlo mejor. No hay que intentar hacerlo mejor, hay que hacerlo mejor."

"Estaba cerca de Kimi al final, al principio creía que estaba gestionando, luego nos hemos intercambiado, había problemas con los neumáticos... No sé qué puedo decir y qué no", ha criticado delante de los medios, tal y como recoge 'SoyMotor'.

Pese a la pérdida de tiempo y el enfado de Hamilton por radio al vivir la misma situación unas vueltas antes, Leclerc entiende a su compañero: "No estoy enfadado con Lewis, no había ninguna mala intención, quería maximizar, como yo. No hemos actuado bien y viendo lo cerca que estábamos de Antonelli es una auténtica pena".