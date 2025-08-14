Susto tremendo en un rally de Argentina: vuelca un coche... y la piloto cae desmayada

Las pilotos Sabrina y Natalia Scicolone, hermanas, sufrieron un escalofriante accidente en un rally de Argentina.

Lo que ha ocurrido en este rally de Argentina es escalofriante. El coche de Sabrina y Natalia Scicolone, hermanas, sufre un brutal accidente y cuando las pilotos salen una de ellas se desmaya. Afortunadamente se encuentra bien, aunque el susto fue tremendo.

Su coche dio hasta dos vueltas de campana. Y Sabrina comenzó a marearse... con la respiración agitada: "Me está bajando la presión, tengo ganas de vomitar".

Al salir, con los asistentes de la carrera esperando, Sabrina cayó al suelo. Tuvo que ser trasladada al hospital en helicóptero, donde ya se recupera.

Su padre, emocionado, ha desvelado que se encuentra bien: "Ella se encuentra bien. Ha tenido un fuerte golpe, pero no tiene ninguna lesión interna".