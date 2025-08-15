Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

El contexto El barón socialista, presidente de Aragón entre 2015 y 2023, ha fallecido este viernes. En 2021 anunció que sufría un cáncer de colon.

Javier Lambán, expresidente de Aragón, ha fallecido a los 67 años. Lambán, nacido en Ejea de los Caballeros, Zaragoza, fue líder del Ejecutivo aragonés entre 2015 y 2023, alcalde de su localidad natal y diputado en las Cortes de Aragón. En 2021, anunció que padecía cáncer de colon, pero continuó ejerciendo sus funciones. Pedro Sánchez expresó su "gran pesar" por su muerte, destacando su trayectoria y compromiso. Jorge Azcón y Pilar Alegría también elogiaron su legado. Emiliano García-Page lo recordó como un "gran amigo y político ejemplar". Aragón ha decretado tres días de luto oficial.

Javier Lambán, expresidente de Aragón, ha fallecido este viernes a los 67 años, según ha podido confirmar laSexta. Francisco Javier Lambán Montañés (Ejea de los Caballeros, Zaragoza, 19 de agosto de 1957), quien fuera líder del Ejecutivo aragonés entre los años 2015 y 2023, también fue alcalde de su localidad natal, así como diputado en las Cortes de Aragón.

En 2021, Lambán anunció que sufría un cáncer de colon, una enfermedad que no le impidió mantener sus funciones pese a permanecer hospitalizado hasta en dos ocasiones.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha escrito un mensaje en su cuenta de X en el que muestra su "gran pesar" por la muerte de Lambán. "Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable. Mis condolencias a su familia y seres queridos", añade.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado a Lambán como "un socialista honrado, honesto y ejemplar", mostrándose su pésame a su familia. La secretaria general del PSOE de Aragón y ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, también ha dedicado unas palabras a su compañero: "Su amor por nuestra tierra y su compromiso con los aragoneses permanecerá siempre en nuestra memoria".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elogiado a un "amigo" que ha calificado como "un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar". "Para mí fue una gran suerte coincidir con él en el ejercicio de la política", reconoce en sus redes sociales.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha trasladado sus condolencias a través de su cuenta de X, donde ha calificado a Lambán como "un gran amigo, excelente persona y político ejemplar". "Un hombre cabal, honesto, muy coherente y con una capacidad intelectual que nadie le discutía. Deja un vacío inmenso, pero su legado permanecerá vivo. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos", ha añadido en su mensaje.

El Gobierno de Aragón ha decretado tres días de luto oficial en toda la comunidad autónoma y las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales en señal de duelo.

En enero, Lambán presentó la renuncia a su acta como senador autonómico, abandonando su política y recordando una vida política que empezó en 1983. "Guiado siempre por la vocación de ser útil a mi pueblo, a Aragón y a España. Desde otros ámbitos, seguiré haciéndolo", prometía en un mensaje en su cuenta de X.

El histórico socialista logró gobernar en Aragón durante dos legislaturas. En el primero, en 2015, firmó un pacto de investidura con Podemos, mientras que en 2019 se mantuvo en el Gobierno aragonés gracias a un pacto junto a Podemos, Chunta Aragonesista y PAR. No fue hasta 2023 cuando perdió la presidencia contra Azcón, actual presidente regional.