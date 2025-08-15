El halo salva la vida al piloto Timmy Carel: "Si esto hubiera pasado hace dos años..."

El piloto francés salió vivo de un gravísimo accidente gracias al halo: "No me puedo creer que no tenga lesiones graves".

Increíble lo que ocurrió en una carrera de coches en Estados Unidos. El coche de Timmy Carel vuelca y el piloto se ha salvado gracias al halo. Voló sin control y el coche cayó boca abajo, pero esta estructura evitó una desgracia.

"No me puedo creer que haya salido de este accidente sin lesiones graves. El halo me salvó la vida dos veces: cuando choqué contra otro coche boca abajo y cuando aterricé de forma brusca. Si esto hubiera pasado hace dos años cuando no estaba el halo, no habría estado vivo para escribir estas palabras", escribió él en sus redes sociales.

Timmy logró salir por su propio pie. Y gracias al halo, pudo salvar evitar un gravísimo y peligrosísimo accidente.