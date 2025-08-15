Ahora

Accidente gravísimo

El halo salva la vida al piloto Timmy Carel: "Si esto hubiera pasado hace dos años..."

El piloto francés salió vivo de un gravísimo accidente gracias al halo: "No me puedo creer que no tenga lesiones graves".

halo

Increíble lo que ocurrió en una carrera de coches en Estados Unidos. El coche de Timmy Carel vuelca y el piloto se ha salvado gracias al halo. Voló sin control y el coche cayó boca abajo, pero esta estructura evitó una desgracia.

"No me puedo creer que haya salido de este accidente sin lesiones graves. El halo me salvó la vida dos veces: cuando choqué contra otro coche boca abajo y cuando aterricé de forma brusca. Si esto hubiera pasado hace dos años cuando no estaba el halo, no habría estado vivo para escribir estas palabras", escribió él en sus redes sociales.

Timmy logró salir por su propio pie. Y gracias al halo, pudo salvar evitar un gravísimo y peligrosísimo accidente.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | España sigue "en riesgo extremo": cerca de 200 incendios y más de 100.000 hectáreas quemadas en tan solo una semana
  2. Robles acusa a Feijóo de "falta de rigor" ante la ola de incendios: "Mientras unos hablan, otros ponen en juego su vida"
  3. Así será la reunión entre Trump y Putin en Alaska: una base militar en busca de un acuerdo de paz para Ucrania
  4. Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años
  5. Afganistán, una prisión a cielo abierto: se cumplen cuatro años de la vuelta al poder de los talibanes
  6. 50 años de 'Tiburón': así logró Spielberg transmitir miedo mostrando al animal solo cuatro minutos en toda la película