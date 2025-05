El desesperado intento de Carlos Sainz de adelantar a Lewis Hamilton en la última vuelta en Miami

"He aguantado bastante bien"

Carrera un tanto complicada para Carlos Sainz. El madrileño partía desde la 6ª posición, con opciones de conseguir un buen resultado en Miami. Sin embargo, solo ha podido ser 9º tras una carrera en la que ha tenido de todo.

En un comienzo, consiguió recuperar la posición con Albon, quien le arrebató la 6ª plaza en las primeras curvas. El tailandés volvió a ganar la posición y tras las paradas se separó del piloto madrileño, que quedó atrapado en la lucha de los Ferrari.

El final de un coche de seguridad virtual pilló desprevenido a Carlos Sainz, quien perdió posición con Leclerc y con Hamilton después de que el monegasco le expulsara fuera de pista. Se mantuvo tras los Ferrari, acechando el adelantamiento en alguna ocasión y presionando con el DRS.

En la última curva de la última vuelta, Sainz lo intentó por última vez con Lewis Hamilton. Lanzó el coche con todo para ganarle la posición al de Ferrari, que cerró la puerta, llegando a haber contacto en los últimos metros.

"Ha sido una carrera en la que ha pasado de todo. El hecho de salir con rueda usada te hace salir a la carrera siendo un par de décimas más lento. He tenido el contacto con Albon en la curva 3 que me ha dañado el coche", añadió Sainz ante los medios

Hamilton aguantó la posición y cruzó la meta en 8ª plaza tras un incidente que ha sido investigado por parte de la FIA: "He aguantado bastante bien a los Ferrari detrás tras la batalla con Alex, que me habían dicho que no iba a atacar y lo hizo en el primer intento. Y luego los Ferrari han aprovechado el virtual safety car".