Robles acusa a Feijóo de "falta de rigor" ante la ola de incendios: "Mientras unos hablan, otros ponen en juego su vida"

¿Qué ha dicho? La ministra de Defensa defiende en laSexta Noticias que los Ejércitos de Aire y Tierra planificaron el 1 de agosto los planes de actuación ante los incendios. "Pido rigor al señor Feijóo; sus declaraciones son fruto de la improvisación y del desconocimiento", critica.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha valorado en laSexta Noticias la actuación de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los Ejércitos de Aire y de Tierra durante la ola de incendios que asola España. La ministra ha defendido que, desde el 1 de agosto, estas fuerzas han intervenido en 27 incendios, con 1.400 militares de la UME desplegados y 2.000 en labores de logística.

Robles ha criticado las últimas declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido desplegar al Ejército bajo un mando autonómico. La ministra ha pedido "rigor" a Feijóo, cuyas declaraciones nacen -dice- de "la improvisación y del desconocimiento".

"Decir que no hay una planificación cuando el 1 de agosto hicimos una valoración de los incendios, de las perspectivas... Si algo hacen el Ejército del Aire y de Tierra es estar preparados", ha criticado Robles, que ha pedido a Feijóo "trabajar juntos" para solventar esta ola de incendios.

"Entiendo que están las cámaras delante y hay algo de oportunismo, pero basta de improvisación y de desconocimiento. Hay que poner en valor la labor que están realizando los efectivos de la UME, el Ejército de España, en ocasiones con un riesgo evidente para sus vidas. Mientras unos hablan, otros ponen en juego su vida para salvar a las personas", ha sentenciado Robles.

"No se trata de salir en las fotos, se trata de actuar"

La ministra recalca que el Gobierno "ha estado en todo momento en cualquier sitio y en cualquier ocasión" en la que se les ha requerido. "Estamos cumpliendo con nuestra obligación", ha insistido una Robles que ha vuelto a la carga contra Feijóo y sus declaraciones de este viernes.

"No se trata de salir en las fotos, se trata de actuar, y no sé si el señor Feijóo lo está haciendo o no", ha finalizado la ministra Robles en su intervención en laSexta Noticias, donde también ha reconocido que efectivos de la UME le han reconocido que "nunca han visto nada parecido" en materia de incendios.

"Quiero dar las gracias infinitas a los efectivos, lo están llevando al límite. Están llevando situaciones de riesgo, han evitado una tragedia y nos transmiten que nunca han visto nada parecido. La naturaleza de estos incendios, los fuertes vientos, los pirómanos, las temperaturas... Vamos a estar en todas las comunidades que haga falta y con todos los medios que haga falta. No se puede enviar a cualquiera a extinguir un incendio. Quiero agradecer todo el trabajo que están realizando", ha comentado Robles.