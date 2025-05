La conversación de Hamilton con el jefe de Ferrari tras el lío con Leclerc en Miami: "Debes entender..."

Desde la llegada de Lewis Hamilton, el Gran Premio de Miami ha sido el más tenso en Ferrari. Por primera vez, en medio de las órdenes de equipo, se escucharon radios de protesta tanto por parte del inglés como de su compañero, Charles Leclerc.

Y después de la carrera Lewis volvió a protestar. Esta vez ante los medios. "Perdí mucho tiempo detrás de Charles y en ese momento, seguro, estaba como 'vamos, tomemos una decisión rápido, no perdamos tiempo'. Estoy seguro de que a la gente no le gustaron ciertos comentarios, pero hay que entenderlo. Es frustrante", dijo el ex de Mercedes.

También desveló la conversación que mantuvo con Fred Vasseur, su jefe, después de la cita: "Fred Vasseur vino a mi habitación. Le puse la mano en el hombro y le dije: 'Tío, cálmate. No seas tan sensible'".

"Podría haber dicho cosas mucho peores en la radio. Escuchas algunas de las cosas que otras personas han dicho en el pasado... Algunas eran sarcasmo", dijo un Lewis que quiso restar importancia a todo lo ocurrido.

Y le pidió a su jefe que entendiera que fue un momento tenso: "Tienes que entenderlo, estamos bajo una enorme presión en los coches, nunca vas a conseguir que los mensajes más pacíficos lleguen en el fragor de la batalla".

Ferrari está en serios problemas. No sólo está lejos de la cabeza, también está siendo alcanzado por equipos de la mitad de la parrilla como es el caso de Williams. Y la tensión se palpa en el ambiente.