Ahora

"He estado cerca todo el fin de semana"

Lando Norris vuelve a fallar en Q3: "Estoy un poco decepcionado"

El piloto británico de McLaren volvió a perder la oportunidad de llevarse una pole en la Q3 después de que Piastri diera con la tecla.

Lando Norris en el GP de Países BajosLando Norris en el GP de Países BajosGetty

Nuevo varapalo para Norris en clasificación. El piloto británico de McLaren ha dominado todas las sesiones del Gran Premio de Países Bajos, excepto la más importante, la Q3. Oscar Piastri se llevó la pole a pesar de que su compañero partía como favorito.

Y no es la primera vez que ocurre. Ya son varios los Grandes Premios en los que el británico acaba perdiendo el puesto con su compañero de equipo pese a comenzar mucho mejor que él el fin de semana.

Lo cierto es que Piastri ya está acostumbrando a hacer esto; comenzar el Gran Premio con el pie algo levantado para pillar por sorpresa a Norris en el momento de la verdad. Y en Zandvoort, ha ocurrido lo mismo.

Doce milésimas han separado a los pilotos de McLaren: "Ha estado cerca, he estado cerca todo el fin de semana. Estoy un poco decepcionado de no estar en la Pole, pero no es el fin del mundo. Con el viento era muy complicado, hemos dado todo lo que hemos podido. He hecho una buena vuelta y estoy en una buena posición para mañana luchar con Oscar"

Parece que la única opción para Norris en un circuito como este es intentar el adelantamiento en la primera curva: "No sé si el interior será lo mejor, la carrera será larga y veremos el clima"

Las 6 de laSexta

  1. "Fue aterrador, la gente gritaba, caía...": el pánico de los civiles ucranianos en el letal ataque de Rusia sobre Kyiv
  2. Golpe a los aranceles de Trump: un tribunal de EEUU dictamina que la mayoría son ilegales
  3. Hallan el cadáver de la española desaparecida en Indonesia: hay dos detenidos
  4. A punto de acabar la pesadilla de los incendios que han arrasado más de 390.000 hectáreas en España: "El panorama es muy alentador"
  5. España pone "un plan sobre la mesa" e insta a la UE a tomar medidas para detener la guerra en Gaza: "Es el momento de pasar a la acción"
  6. Restablecida la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse el último vagón de un tren en Ciudad Real