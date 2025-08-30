Lando Norris vuelve a fallar en Q3: "Estoy un poco decepcionado"

El piloto británico de McLaren volvió a perder la oportunidad de llevarse una pole en la Q3 después de que Piastri diera con la tecla.

Nuevo varapalo para Norris en clasificación. El piloto británico de McLaren ha dominado todas las sesiones del Gran Premio de Países Bajos, excepto la más importante, la Q3. Oscar Piastri se llevó la pole a pesar de que su compañero partía como favorito.

Y no es la primera vez que ocurre. Ya son varios los Grandes Premios en los que el británico acaba perdiendo el puesto con su compañero de equipo pese a comenzar mucho mejor que él el fin de semana.

Lo cierto es que Piastri ya está acostumbrando a hacer esto; comenzar el Gran Premio con el pie algo levantado para pillar por sorpresa a Norris en el momento de la verdad. Y en Zandvoort, ha ocurrido lo mismo.

Doce milésimas han separado a los pilotos de McLaren: "Ha estado cerca, he estado cerca todo el fin de semana. Estoy un poco decepcionado de no estar en la Pole, pero no es el fin del mundo. Con el viento era muy complicado, hemos dado todo lo que hemos podido. He hecho una buena vuelta y estoy en una buena posición para mañana luchar con Oscar"

Parece que la única opción para Norris en un circuito como este es intentar el adelantamiento en la primera curva: "No sé si el interior será lo mejor, la carrera será larga y veremos el clima"