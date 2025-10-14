"Yo pago"
Carlos Alcaraz responde: ¿Paga en los restaurantes?, ¿viaja siempre en business?
El murciano ha respondido a algunas curiosidades que no dejarán indiferente a nadie por su naturalidad.
'El Pozo' ha publicado una pequeña entrevista a Carlos Alcaraz en la que varios jóvenes le hacen diferentes preguntas al número 1 del mundo.
"¿Cuándo vas a un restaurante tienes que pagar?", le plantean en primera instancia al murciano, que no puede aguantar la risa.
"Yo pago. En algunos invitan, pero lo normal y lo lógico es pagar", replica Carlitos.
Por otro lado, le preguntan por los desplazamientos que realiza a lo largo del año: "¿Viajas siempre en primera?".
"En los viajes largos viajo en business porque tengo que dormir y descansar, sino lo noto mucho", responde Alcaraz.
"Si son viajes de tres o cuatro horas, no tengo problema (en viajar como turista)", añade, mostrando una gran naturalidad.