Ahora

"Yo pago"

Carlos Alcaraz responde: ¿Paga en los restaurantes?, ¿viaja siempre en business?

El murciano ha respondido a algunas curiosidades que no dejarán indiferente a nadie por su naturalidad.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazGetty

'El Pozo' ha publicado una pequeña entrevista a Carlos Alcaraz en la que varios jóvenes le hacen diferentes preguntas al número 1 del mundo.

"¿Cuándo vas a un restaurante tienes que pagar?", le plantean en primera instancia al murciano, que no puede aguantar la risa.

"Yo pago. En algunos invitan, pero lo normal y lo lógico es pagar", replica Carlitos.

Por otro lado, le preguntan por los desplazamientos que realiza a lo largo del año: "¿Viajas siempre en primera?".

"En los viajes largos viajo en business porque tengo que dormir y descansar, sino lo noto mucho", responde Alcaraz.

"Si son viajes de tres o cuatro horas, no tengo problema (en viajar como turista)", añade, mostrando una gran naturalidad.

