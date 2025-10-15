Ahora

Presentador de 'Jugones'

Josep Pedrerol, Antena de Oro 2025 por su labor al frente 'Jugones'

El presentador de 'Jugones' ha sido galardonado con la Antena de Oro "por su labor al frente del programa 'Jugones'".

Josep Pedrerol

Josep Pedrerol es el ganador de la Antena de Oro por su trabajo al frente de 'Jugones'. La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión ha concedido al presentador este premio: "'Jugones' es un espacio referente del periodismo deportivo televisivo en España".

"El premio es de todo el equipo que hace 'Jugones' y que hace 'El Chiringuito'. Es un lujo estar con estos equipos tan fantásticos", reaccionó Josep.

'Jugones', de lunes a viernes a las 15.10 en laSexta dirigido y presentado por Josep Pedrerol.

