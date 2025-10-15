Cowell alucina con él
El jefe de Aston Martin reconoce que Fernando Alonso no sólo ejerce de piloto: "Analiza el coche..."
Andy Cowell, jefe de Aston Martin, dice que Fernando ha adoptado un papel fundamental en el equipo que va mucho más allá de ser piloto.
Fernando Alonso es mucho más que un piloto. Lo ha demostrado durante toda su carrera y ahora con su veteranía, a sus 44 años, su trabajo en Aston Martin es más importante que nunca. Porque además de pilotar el coche también analiza cada detalle para poder mejorar carrera a carrera.
Lo ha contado Andy Cowell, su jefe, en una entrevista a 'Motorsport': "Fernando nos ayuda a tomar las decisiones correctas desde el principio, especialmente en cómo configuramos el coche en torno a la nueva unidad de potencia y el paquete aerodinámico".
"No solo pilota el coche... lo analiza. Nos reta a pensar de forma diferente. Eso es increíblemente valioso de cara a 2026 y más allá", destaca el que fuera el gran gurú de los motores Mercedes.
Fernando cuida hasta el último detalle. Un factor fundamental en la Fórmula 1. "El feedback que nos da es detallado, preciso y muy consistente. Como ingeniero, no me queda más que apreciar la forma en que aborda el oficio", dice.
El desarrollo de Aston Martin para 2026, con las nuevas normas de la Fórmula 1, ya va tomando forma. Y junto al ingeniero Adrian Newey, Fernando Alonso está tomando un papel fundamental.
Todas sus esperanzas están ahí. Ya ha manifestado, en repetidas ocasiones, que si tiene la posibilidad de luchar por el campeonato se retirará del Gran Circo.