McLaren teme que Max Verstappen dé un 'zarpazo' al mundial: "Sigue presente..."

Zak Brown, jefe de McLaren, reconoce que Oscar Piastri y Lando Norris están en peligro ante la llegada de Max.

Según avanza el calendario, con los McLaren muy favoritos para el título mundial, Max Verstappen se va acercando poco a poco. Carrera a carrera sigue recortando puntos y este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos podría tener una doble oportunidad con la sprint y la cita del sábado.

Por eso en McLaren ya hablan abiertamente de que es candidato al título. Lo dice Zak Brown, el jefe de Oscar Piastri y Lando Norris.

En la previa del fin de semana Brown reconoce que ya no depende exclusivamente de ellos: "Aunque nos gustaría que todo dependiera solo de nuestros dos pilotos, Max sigue muy presente. Creo que la clave ha sido que el equipo se ha mantenido muy concentrado, pero también muy humilde".

McLaren no va a cambiar su plan. Las polémicas 'papaya rules' seguirán en vigor si sus pilotos están en plena lucha: "Así que seguiremos haciendo lo mismo. Nuestra estrategia no cambiará por haber ganado el Campeonato de Constructores... afrontaremos los fines de semana de carreras restantes de la misma manera que todos los anteriores".

Max está a 63 puntos del liderato que todavía posee Piastri. En el medio está un Lando Norris con 314 puntos.

Un margen que se va estrechando. Y Verstappen prepara su gran zarpazo al mundial. Red Bull se lo está permitiendo con unas actualizaciones inesperadas antes de que lleguen las nuevas normas de la Fórmula 1 para la temporada que viene.