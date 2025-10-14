Pablo Simón, sobre el CIS: "Todos hemos llegado a la misma conclusión, José Félix Tezanos es el peor presidente del CIS de la historia de la democracia"

El periodista, en Al Rojo Vivo, advierte que la corrupción de la trama Koldo y los nuevos informes de la Guardia Civil debilitan al Gobierno: "La agenda no depende del Ejecutivo y el tema volverá, siendo un problema estructural de la legislatura".

Pablo Simón, en Al Rojo Vivo, hizo referencia a la situación actual del Gobierno y a los escándalos de corrupción de la trama Koldo: "La agenda no depende del Gobierno sino de los tribunales. Todo el mundo está expectante ante los nuevos informes que pueda entregar la Guardia Civil y sobre cómo reaccionarán las personas imputadas. Esto debilita la posición del Gobierno".

Simón ha destacado que: "Se han visto nuevas tendencias respecto a lo que observábamos antes y después del verano. Creo que esto se debe a que algunas partes de las tramas vinculadas a la corrupción, que ahora están 'dormidas' en términos de impacto en la opinión pública, se han dejado de lado. El informe más grave de la UCO se publicó antes del verano, y desde entonces se ha hablado de otros temas que han permitido al Gobierno recuperar presencia en los medios, como hemos visto con la cobertura sobre Gaza".

Al ser preguntado por los datos del CIS, que amplían la distancia del PSOE sobre el PP a 15 puntos y sitúan a Vox casi empatado con los populares, Simón ha respondido: "Vamos a dejar eso de lado, porque hay que ser rigurosos y serios".

El politólogo ha aclarado además:"La mayoría de los académicos somos muy críticos, no solo con las estimaciones, sino también con la calidad de la muestra y la continuidad de la serie. Todos hemos llegado a la misma conclusión: José Félix Tezanos es el peor presidente del CIS de la historia de la democracia".

Y ha concluido: "Si ha habido cierta recuperación, se debe sobre todo a que el tema de la corrupción ha salido momentáneamente de la agenda. Pero va a volver, y esto constituye un problema estructural de toda esta legislatura".

