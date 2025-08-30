La llamativa predicción de Leclerc sobre Alonso: "McLaren está en su propia liga con Aston Martin..."

El monegasco iguala el ritmo que han tenido Fernando y Stroll con el de los 'papaya' y avisa de lo que podrían hacer la dupla de pilotos de Aston en el circuito de Zandvoort.

Fernando Alonso y Aston Martin son los grandes candidatos a dar la sorpresa en el Gran Premio de los Países Bajos. El ritmo mostrado en las sesiones de entrenamientos libres reflejaron la posibilidad de que el asturiano se cuele en los puestos de arriba en la clasificación de este sábado.

Lo cierto es que solo Lando Norris y Oscar Piastri, rivales por el título mundial, fueron capaces de para el 'crono' antes que Fernando y que su compañero Lance Stroll dejado al Aston como el segundo mejor monoplaza del viernes. Todo esto, en la FP1.

La segunda sesión se libres fue incluso más ilusionante para Alonso y para la escudería británica. Solo Norris fue capaz de marcar mejor tiempo que el bicampeón del mundo dejando una evidente prueba de la fortaleza de Fernando en este circuito.

Charles Leclerc, que no firmó tiempo especialmente competitivos, habló para los medios en Zandvoort sobre los tiempos de Aston y llegó a colocar a Alonso y a Stroll en la pelea con los McLaren: "Darle la vuelta a la situación y no espero que se la demos por completo, porque creo que McLaren está en su propia liga con Aston Martin, lo que ha sido una sorpresa para nosotros".