Ahora

"Le ha hecho sentir más hambre"

Lando Norris escoge a su candidato al título para 2026: "Es el favorito..."

Lando Norris en las últimas horas ha declarado qué piloto de la parrilla es su apuesta para llevarse el campeonato de Fórmula 1 en la temporada 2026, donde el británico buscará renovar su título.

George Russell y Lando NorrisGeorge Russell y Lando NorrisGetty

Poco a poco se va calentando el campeonato de Fórmula 1 de 2026. Hace unos meses, al inicio de la temporada pasada, George Russell bromeaba en unas sonadas declaraciones con que Lando Norris sería campeón. Algo que finalmente acabó por producirse y ahora el piloto de McLaren le ha querido devolver el golpe.

Mercedes ha destacado sobre el resto de competidores de la parrilla en los test de Barcelona, bajo esta premisa y con el nuevo y polémico motor que estrenarán el británico y su compañero, Kimi Antonelli, el cuarto clasificado del año pasado se posiciona como uno de los principales candidatos al título este año.

"Hablé con Alex (Albon) y George el otro día porque estuvimos jugando juntos a pádel. Llegamos a la Fórmula 1 más o menos al mismo tiempo, creo que les ha hecho sentir más hambre. Especialmente a George, porque es el favorito de las casas de apuestas", declaraba Lando en un evento previo a la presentación del nuevo coche de los de Woking.

El piloto que estrenará el número 1 en apenas un mes en el Gran Premio de Australia continuará en la búsqueda de más éxitos: "(Ganar el mundial) no me ha quitado ninguna ambición o deseo para volver a hacerlo otra vez o para llegar a esta nueva temporada y que no me importe algo así".

De esta manera, Norris le devolvía amistosamente la broma a su amigo y uno de sus máximos rivales, George Russell, en las últimas semanas de preparación de una temporada 2026 que promete más emoción que nunca.

Las 6 de laSexta

  1. La exconcejala de Móstoles encarga a sus abogados que interpongan una denuncia por acoso y coacciones contra el alcalde y la cúpula del PP de Madrid
  2. El PP de Aragón incorpora al agitador ultra Vito Quiles y a los cantantes de extrema derecha 'Los Meconios' en su acto de fin de campaña
  3. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | El temporal deja más de 7.000 desalojos en Andalucía y mantiene avisos activos por lluvias en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla
  4. Los sindicatos mantienen la huelga de trenes de la próxima semana tras acabar sin acuerdo la tercera reunión con Puente
  5. El poder tecnológico del ICE con reconocimientos faciales o monitoreo de RRSS: las armas invisibles de la caza al migrante
  6. Detenido por abusar de su hija menor y retransmitirlo en directo en vídeo a cambio de dinero virtual y popularidad