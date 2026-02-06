Lando Norris escoge a su candidato al título para 2026: "Es el favorito..."

Lando Norris en las últimas horas ha declarado qué piloto de la parrilla es su apuesta para llevarse el campeonato de Fórmula 1 en la temporada 2026, donde el británico buscará renovar su título.

Poco a poco se va calentando el campeonato de Fórmula 1 de 2026. Hace unos meses, al inicio de la temporada pasada, George Russell bromeaba en unas sonadas declaraciones con que Lando Norris sería campeón. Algo que finalmente acabó por producirse y ahora el piloto de McLaren le ha querido devolver el golpe.

Mercedes ha destacado sobre el resto de competidores de la parrilla en los test de Barcelona, bajo esta premisa y con el nuevo y polémico motor que estrenarán el británico y su compañero, Kimi Antonelli, el cuarto clasificado del año pasado se posiciona como uno de los principales candidatos al título este año.

"Hablé con Alex (Albon) y George el otro día porque estuvimos jugando juntos a pádel. Llegamos a la Fórmula 1 más o menos al mismo tiempo, creo que les ha hecho sentir más hambre. Especialmente a George, porque es el favorito de las casas de apuestas", declaraba Lando en un evento previo a la presentación del nuevo coche de los de Woking.

El piloto que estrenará el número 1 en apenas un mes en el Gran Premio de Australia continuará en la búsqueda de más éxitos: "(Ganar el mundial) no me ha quitado ninguna ambición o deseo para volver a hacerlo otra vez o para llegar a esta nueva temporada y que no me importe algo así".

De esta manera, Norris le devolvía amistosamente la broma a su amigo y uno de sus máximos rivales, George Russell, en las últimas semanas de preparación de una temporada 2026 que promete más emoción que nunca.