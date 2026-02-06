La llamativa predicción de Acosta sobre Álex Márquez: "Ese da miedo, tocará poner sonrisa falsa"

El murciano reconoce que los tiempos de Álex le han sorprendido durante los test en Sepang. Asume que, por otro año, KTM seguirá sin estar a la altura de Ducati.

Marc Márquez es el rival a batir en 2026. Su título en 2025 y la superioridad que mostró sobre el asfalto le convierten en el gran favorito a ser campeón de MotoGP. Por ello, el resto de candidatos buscarán ponerle en apuros aprovechando que quizás no atraviese por su mejor momento físico.

Cabe recordar que, a pesar de haberse proclamado campeón, Marc sufrió una dura caída tras haber certificado su noveno título. Su hombro derecho, que tantos problemas le ha generado, volvió a salir muy perjudicado. Márquez tuvo que pasar por quirófano y, estos meses de pretemporada, se ha sometido a un largo proceso de recuperación.

Álex Márquez es, probablemente, el rival más duro con el que se pueda encontrar Marc. El de Gresini contará con la misma moto que su hermano mayor y eso podría provocar una lucha más igualada en 2026. Pedro Acosta avisa al nueve veces campeón del mundo. Álex asusta: "Ese da miedo. Y por como ha ido va a ser un año de padecer y sufrir y poner sonrisa falsa. Entonces, bueno, sabemos que Alex va muy fuerte aquí, sabemos que las Ducati van muy fuerte aquí, las cinco estaban delante".

"Solo se ha colado Bezzecchi. Creo que tenemos que esperar, es muy pronto. Parece que que Aprilia sigue en el camino que iba el año pasado. Parece que Ducati, no voy a decir inesperado, pero parece que han dado otro paso, no sé de dónde, porque ya las motos parecían que iban muy bien, pero parece que vuelven a estar que a todos los pilotos le van bien", reconoce el murciano en declaraciones que recoge 'Motosan'.

Acosta cree que, a pesar de la fortaleza que tendrán sus rivales, tiene que centrarse en lo suyo para poder competir: "Entonces bueno, creo que nosotros tenemos que seguir trabajando en nuestra manera, porque al final no podemos controlar lo que hacen los demás".