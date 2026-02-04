¿Es Fede Valverde el líder que necesita el Real Madrid? La reflexión de Pandiani en 'El Cafelito'

El exfutbolista Walter Pandiani analiza la situación del Real Madrid y apunta que hace falta un líder como por ejemplo Sergio Ramos.

El Real Madrid necesita un líder. Lo ha dicho el exfutbolista Walter Pandiani en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol. Porque no ve a Fede Valverde, su compatriota, como ese jugador: "El Real Madrid siempre necesita un líder y no lo tiene...".

"Tiene a Fede Valverde como capitán y sigue siendo el joven aquel que vimos hace años. Es un gran jugador, un gran compañero, pero quizá también necesita un poquito de otro tipo de jugadores que le puedan ayudar", dice Pandiani.

Porque ese líder, ese capitán tiene que aportar otro tipo de cosas en el vestuario: "Para ser el líder del Real Madrid creo que necesitas otro tipo de cosas".

Si él fuera entrenador apostaría por una figura como la de Sergio Ramos: "Quizá rescatar a algún exjugador que fue jugador del Madrid y que vuelva hubiera sido bueno. Yo si fuera el entrenador habría traído a Sergio Ramos para que jugara menos, para el día a día, para el vestuario. Defender la propuesta de Arbeloa de otra manera".

"Yo le hubiera llamado para que me ayudase, para que estuviera de mi lado, que defendiera mi propuesta", cierra Pandiani.