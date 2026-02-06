El jefe de Ducati aún confía en Bagnaia: "Me recuerda al de 2024"

Davide Tardozzi ha comparecido tras los test de Sepang afirmando el cambio de mentalidad de Pecco. El piloto italiano habría empezado el año completamente renovado y con ganas de demostrar su nivel en el que apunta a ser su último año en Borno Panigale.

Ducati afronta una de las temporadas más inciertas en los últimos años. Los dos pesos pesados que corren para el equipo vienen de firmar un 2025 completamente opuesto y está por ver si Pecco Bagnaia volverá a resurgir tras un año a la sombra de Marc Márquez. En declaraciones recientes, Francesco ya habría dejado caer una más que probable salida del equipo, algo que va en dirección contraria de lo comentado por su jefe de equipo.

Tras los test de Sepang, Davide Tardozzi ha hecho balance de las sensaciones con el piloto italiano, quien parece haber recuperado la confianza. "A principio de año me encontré a un Pecco completamente diferente. Con una mentalidad diferente", afirmaba el directivo de Borno Panigale.

"Recuerda al de 2024, así que creo que Pecco va a ser un rival muy duro de batir en las próximas carreras", aseguraba Tardozzi. Parece que Francesco se habría puesto las pilas tras los rumores de las últimas semanas de la posible llegada de Pedro Acosta como nuevo compañero de Marc, tras un año deficiente del italiano que podría haberle sentenciado.

Sin embargo, Davide ha querido calmar las aguas tras las buenas sensaciones en Sepang: "Estamos contentos con los resultados, pero sabemos perfectamente que este circuito es completamente diferente al siguiente (Tailandia), donde empezará el campeonato, allí será mucho más complicado".

"Estamos confiados en que daremos un paso adelante", concluía el jefe de Ducati, no sin antes volver a responder sobre la continuidad de Márquez en el equipo italiano: "Estamos muy cerca. Faltan pequeños detalles, pero sinceramente, estamos muy cerca de firmar con Marc. Eso sí, todavía no está cerrado. Esperamos hacerlo antes de la primera carrera".