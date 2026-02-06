El 'palo' de Haas a Esteban Ocon: "Esperábamos más de él"

Ayao Komatsu, jefe de equipo de la escudería estadounidense, ha mostrado recientemente su decepción con el rendimiento del veterano piloto francés.

Ha sido un año complicado para Haas. Los resultados de Esteban Ocon y Oliver Bearman han dejado mucho que desear en Kannapolis, especialmente para su jefe de equipo. Ayao Komatsu, se ha mostrado en las últimas horas decepcionado por el rendimiento del piloto francés, que ha quedado por detrás en la clasificación de su compañero 'rookie'.

"Nadie está satisfecho con los resultados deportivos de Esteban el año pasado", comentaba el ingeniero japonés. El veterano en Fórmula 1 no pudo superar el decimoquinto puesto, algo que defraudó al equipo norteamericano: "Esperábamos más de él".

Ambos pilotos se enfrentaban a su temporada debut en Haas, Ocon, proveniente de Alpine, dejó una victoria y varios podios en el equipo francés, pero no ha sido capaz de dar la talla en 2025, aunque Komatsu, autocrítico, también se siente responsable de los resultados.

"A veces también fue culpa del equipo y no pudimos darle un coche con el que se sintiera cómodo, especialmente en la clasificación... Trabajamos juntos para llegar al fondo del asunto mucho más rápido", aclaraba el japonés, quién espera poder mejorar el rendimiento en 2026.

Junto a Bearman, que ha demostrado su valía en su año 'rookie', en Haas aún confían en Ocon para 2026 y se preparan para afrontar una temporada con el francés como líder del equipo estadounidense: "El potencial de Esteban es evidente".